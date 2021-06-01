Euro 2020'ye gidecek olan A Milli Takım kadrosu resmen belli oldu

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadrodan çıkardığı dört ismi belirledi.

Euro 2020'de İtalya, İsviçre ve Galler ile aynı grupta mücadele edecek olan ay - yıldızlılarda kadrodan çıkarılan dört isim Gökhan Akkan, Mahmut Tekdemir, Halil Akbunar ve Efecan Karaca oldu. A Milli Takım'ın kesin kadrosu böylece belirlenmiş oldu.

İşte Euro 2020'de yer alacak A Milli Takım kadrosu

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Umut Meraş

Orta saha: Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu

Hücum: Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman

Antalya kampı sona erdi

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam eden A Milli Takım iki hazırlık maçı oynadı. İlk hazırlık karşılaşmasında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup eden milliler, ikinci hazırlık maçında Gine ile 0-0 berabere kaldı.

A Milli Takım'ın Antalya'daki hazırlık kampı son erdi. Euro 2020'de açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan ay - yıldızlılar Moldova ile bir hazırlık karşılaşması oynayacak.