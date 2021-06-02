El Mubarek, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için birkaç transfer ile kadro kalitesini yükselteceklerini söyledi.

Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluğu göğüsleyen ve Carabao Cup'ın sahibi olan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez finale çıkarak bir tarih yazdı.

Ancak Chelsea'ye karşı alınan 1-0 mağlubiyet, kupa hâyâlini sonlandırdı.

Kulüp başkanı El Mubarek, bir sonraki seviyeye geçebileceklerini göstermenin zamanı olduğunu söylerken, önümüzdeki sezon güçlenecekleri konusunda rakiplerini uyardı.

Ne söylendi?

El Mubarek, takımı yenileme konusunda şu sözleri söyledi:

"Yıllar boyunca öğrendiğim şeylerden biri, takıma sürekli olarak yeni yetenekler getirmeniz, yenilemeniz ve özellikle de yüksek seviyede olduğunuzda, zirvede olmanız gerektiğidir.

"Ligi kazandıktan sonra arkanıza yaslanıp mutlu olmanın zamanı değil. Bu en büyük hata olur. Bu, sadece ligi kazanmakla yetinmediğimiz, memnuniyet olmadığına dair güçlü bir mesaj göndermenin zamanıdır."

Manchester City nerede güçlenecek?

City zaten hali hazırda iik oyuncusunu kaybetti. Sözleşmeleri sezon sonunda sona eren Sergio Agüero ve Eric Garcia Barcelona'ya gitti. El Mubarek, takım sezon boyunca santrforsuz başarılı olmasına rağmen bu pozisyonun güçlenecek mevkilerden biri olduğunu söyledi.

Başkan herhangi bir isim öne sürmedi ancak City'nin, Tottenham'ın yıldızı Harry Kane ile ilgilendiği biliniyor.

El Mubarek, nicelikten ziyade niteliğe odaklanan başka yeni yüzler olacağını da doğruladı.

"Sergio Agüero gibi çok önemli bir efsaneyi kaybettik, doldurması çok zor ayaklar ama bu ayakları dolduracak doğru oyuncuyu bulacağımıza eminim. Takım içinde açıkça yatırıma ihtiyaç duyan başka alanlar da var, çok fazla değil. Sayılarla ilgili değil, kaliteyle ilgili.

"Olağanüstü bir kadro, inanılmaz bir kadronuz yoksa Premier Lig'i kazanamazsınız ve Şampiyonlar Ligi finaline ulaşamazsınız ve biz de buna sahibiz. Sadece birkaç kilit pozisyona kalite getireceğiz.”

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