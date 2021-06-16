Fenerbahçe Michael Frey'i takasla gönderip, Aureilo Buta'yı transfer etmek istiyor

Fenerbahçe'de bekleneni vermeyen Michael Frey, takımdan ayrılırken, sağ bek transferinin önünü açabilir.

Serdar Dursun'a attırdığı sürpriz imzayla henüz yeni teknik direktörü belli olmamasına rağmen transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe için Belçika basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Gazet van Antwerpen Metropool Stad'da yer alan haberde sarı-lacivertli takımın Antwerp'ten Aurelio Buta'yı istediği belirtildi.

Sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül ile henüz yeni sözleşme imzalanmaması ve tecrübeli oyuncunun kariyerini noktalama ihtimalinin yüksek görünmesi nedeniyle rotayı Portekizli sağ beke çevirdiği öne sürülen Fenerbahçe'nin bu transfer için kadroda düşünülmeyen Michael Frey'i takasta kullanabileceği öne sürüldü.

Frey'in son senesi

Bu hamlenin gerçekleşmesi halinde sözleşmesinin son senesine giren Frey için 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Fenerbahçe böylece yeni kontrat imzalamayacağı İsviçreli oyuncuyu bedelsiz olarak kaybetmemiş olacak. Geride bıraktığımız sezonda Belçika Ligi'nde top koşturan Frey, Beveren formasıyla 31 maçta 17 gol attı.

Adı birkaç hafta önce Beşiktaş ile de anılan 24 yaşındaki Buta ise geçtiğimiz sezon 34 maçta şans bulmuş ancak skora katkı yapamamıştı. Benfica altyapısından yetişen ve 2018-2018 sezonundan bu yana Antwerp forması giyen Buta, alt yaş kategorilerinde Portekiz Milli Takımı'nın formasını da giymişti.

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