Ricardo Gomes, Partizan'da 18 maçta 16 gol attı.

Geçtiğimiz sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen ve teknik direktör Yılmaz Vural'a gösterdiği tepkiyle gündem olan Ricardo Gomes, adeta küllerinden doğdu.

Sharjah Cultural Sports Club takımından bu yaz Partizan'a bedelsiz olarak transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, çıktığı 18 karşılaşmada rakip filelere 16 gol atmayı başardı.

Gomes, sergilediği bu performansla piyasa değerini yükseltirken Avrupa'nın da dikkat çeken oyuncularından biri haline geldi.

Ricardo Gomes ile Yılmaz Vural arasında neler yaşanmıştı?

Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da top koşturuyordu ve Fenerbahçe deplasmanında yaptığı hareketle bir anda gündeme oturdu.

Spor Toto Süper Lig'in 39. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'de Kadıköy'de 3-1 mağlup olan mavi-beyazlılarda Yılmaz Vural, karşılaşmanın ikinci yarısında forvet oyuncusu Ricardo Gomes'i oyuna almak istedi.

Fakat 29 yaşındaki santrfor oyuna girmek istemedi. Bunun ardından Vural, Bodhan Butko'yu oyuna sokmak zorunda kaldı.

Bu esnada Gomes ile Yılmaz Vural'ın yaşadığı tartışma, kameralara yansımıştı.

Yılmaz Vural ne söylemişti?

Karşılaşmanın ardından konuya açıklık getiren tecrübeli teknik direktör, olayı şu sözlerle özetledi:

"Yabancıyı serbest bırakmak isteyen zihniyete sesleniyorum. Bu oyuncular iki ay paralarını almasınlar, takımın içinde olduğunu unutup UEFA’ya şikayete gidiyorlar.

"Ben de çoğu zaman paramı alamadım. Biz ne yapalım? Ricardo Gomes’ten rica ettim, 'Sana ihtiyacımız var oyuna gir' dedim. 'Girmem' dedi. Yabancı futbolcular burayı dingonun ahırı sanıyor."

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