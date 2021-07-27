Fatih Terim, PSV Eindhoven maçı öncesinde ilk 11'i açıkladı

Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktör, 5-1'lik ilk karşılaşmanın rövanşı öncesinde sahaya hangi kadroyla çıkacağını duyurdu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki PSV Eindhoven eşleşmesinin rövanşı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İlk maçta 5-1'lik yenilgiyi hak etmediklerini belirten Terim maçın henüz başında gol yemelerine rağmen oyunu dengeye getirdiklerini ancak fazla pozisyon üretemediklerini söyledi.

Fatih Terim ne söyledi?

PSV Eindhoven'ın aldığı farklı galibiyetin ardından büyük bir avantaj yakaladığının altını çizen Terim, buna rağmen her ne kadar küçük bir şansları olsa da ellerinden geleni yapacaklarını söyledi:

"Elimizden geleni yapacağız. Elensek bile insanlara keyif veren, modern futbolu sahaya yansıtan bir görüntü çizmek istiyoruz. Tabii ki hiçbir şeyden vazgeçmiş değiliz ama şansımızın düşük olduğu da açık.

"Galatasaray'ın geleceğini kurgulamaya çalışıyoruz. Taraftarlarımızdan bunun için üç yıllık bir süre istedim ama bu demek değil ki Galatasaray hedeflerinden uzaklaştı. İlk maçtaki oyunumuzun karşılığının 5-1 olduğunu düşünmüyorum.

"Skoru transferlerin gerçekleşmemesine bağlamak da doğru değil. 10 transfer yapsaydık da elenebilirdik. Hiç transfer yapmamış olmanın karşılığı 5-1'lik bir skor değildi."

İlk 11'i açıkladı

Rövanş karşılaşması öncesinde sahaya süreceği ilk 11'i de açıklayan Fatih Terim ilk maçta maç kadrosunda yer almayan DeAndre Yedlin'in yanı sıra 11'de olmaması şaşkınlığa neden olan Mostafa Mohamed'in sahaya ilk 11'de çıkacağını belirtti.

Fatih Terim, Galatasaray'ın PSV karşısındaki 11'ini açıkladı 👇🏻 pic.twitter.com/h27UGPwd8D — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 27, 2021

Terim'in açıkladığı ilk 11 şu isimlerden oluştu:

Muslera; Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer; Sekidika, Aytaç, Emre Kılınç, Alper; Kerem Aktürkoğlu, Mohamed.

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