Barcelona'nın genç yıldızı ırkçı tacize uğradı

Katalanlar ile sözleşme görüşmelerine devam eden 18 yaşındaki İspanyol orta saha, bir yandan da sosyal medyadaki zorbalar ile mücadele ediyor.

Barcelonalı genç oyuncu Ilaix Moriba, kulüple devam eden sözleşme anlaşmazlığı sırasında kendisine gönderilen ırkçı tacizleri ortaya çıkardı.

Moriba'nın geleceği şu anda çok fazla spekülasyonun konusu. Barça, oyuncunun kontratının bitmesine bir yıl kaldığı için 18 yaşındaki futbolcu ile yeni anlaşma sağlamak için mücadele ediyor.

Geçen sezon Barcelona A takım kadrosuna giren Moriba, yeni sezon öncesi şu sıralar sosyal medyada taciz ediliyor.

Ne söylendi?

Yetenekli orta saha oyuncusu, maymun ve orta parmak emojileri olmak üzere söz konusu gönderilerin birçoğu ile aldığı nefret dolu mesajlardan bazılarını pazartesi günü sosyal medyadan takipçilerine gösterdi.

Tik Tok videosunun sonunda, ekranda "Ciddi misin?" sorusunu sormak anlamına gelen "En ciddi" ifadesi beliriyor.

Moriba, Barça'dan ayrılabilir mi?

Goal, Moriba'nın menajerlerinden gelen maaş taleplerinin, La Liga'nın koyduğu sınırı aşmamak için indirimlere gitmek isteyen Barcelona'nın planına ters düştüğünü bildirdi.

İspanya U17 Milli Takım'nda forma giyen genç yetenek, 2019'da ilk anlaşmasını imzaladığında Barça'nın tarihteki en yüksek ücretli genç oyuncu oldu ve kulüp şu anda sözleşme yenileme konusunda başka bir finansal risk almayı reddediyor.

Barça bu yüzden, genç futbolcuyu önümüzdeki sezon bedavaya kaybetmek yerine bu sezon satıp bir gelir elde etmek isteyebilir.

Öte yandan Real Madrid, Manchester City ve Chelsea'nin durumu yakından takip ettiği biliniyor. Ancak Barça, oyuncunun menajerleriyle bu hafta yeniden görüşmeyi planlıyor ve Moriba ile bir uzlaşmaya varılabileceğinden hâlâ umutlu.

Moriba'nın Barça rakamları

İspanyol orta saha, Barça formasıyla ilk maçına ocak ayında Cornella'ya ile oynanan Copa del Rey karşılaşmasında çıktı ve o zamandan beri La Liga ekibi için 17 maçta forma giydi.

Bir golü ik asisti bulunan genç oyuncunun, La Liga'da ilk maçını 15 Ağustos'ta Real Sociedad ile oynayacak olan Barcelona'da kalıp kalmayacağı ve Teknik Direktör Ronald Koeman tarafından kadroya alınıp alınmayacağı henüz belli değil.

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