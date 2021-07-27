Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo'yu uyardı: Inter geçen sezondan daha iyi olacak

Serie A şampiyonu Romelu Lukaku yeni sezon öncesi rakibi Cristiano Ronaldo'ya gözdağı verdi.

Romelu Lukaku hayallerini gerçekleştirmek için formunu koruduğunu belirtirken Inter'in geçen sezondan daha iyi olacağını söyleyerek rakiplerine gözdağı verdi.

28 yaşındaki oyuncu yaptığı kısa tatilin ardından Inter ile çalışmalara başladı.

Belçikalı yıldız gelecek sezon hedeflerini büyütürken yeni teknik direktör Simone Inzaghi'nin Inter'e faydalı olacağını umuyor.

Romelu Lukaku ne söyledi?

Inter TV'ye konuşan Belçikalı yıldız, Simone Inzaghi'nin eski öğrencisi olan kardeşi Jordan Lukaku ile yeni teknik direktörü değerlendirdiklerini anlatıyor:

"Avrupa Şampiyonası esnasında yeni teknik direktör olduğu açıklandığında Simone Inzaghi ile konuştuk. Kardeşim de bana onun hakkında çok şey anlattı. O çok iyi bir antrenör, takımın iyi şeyler yapmasına yardım edeceğini düşünüyorum."

"Umarım başladığımız yolda devam ederiz."

"Taraftarlara geri döndüğüm için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum, başladığımız yolda devam etmeyi ve kazanmayı umuyoruz.

Futbolcular olarak hayallarimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Tatilden yeni dönen Romelu Lukaku, kısa molasına rağmen formunun yerinde olduğunu söylüyor ve Inter'in geçen sezondan daha iyi olmasını istiyor:

"Tatil mi? Birkaç günlüğüne New York'taydım, sonra Miami'ye gittim ardından annem ve oğlumla Turks ve Caicos Adaları'ndaydım.

Biraz dinlendim ama aynı zamanda formda olmak ve sezona iyi başlamak için çalışmalara devam ettim.

Lige hazırlanmak için artık birkaç haftamız var. Geçen sezondan daha iyi olabilir ve ilerleyebiliriz."

Serie A ne zaman başlıyor?

Serie A'da 2021-22 sezonunun ilk maçı için tarih henüz belirlenmedi ancak İtalyan liginin takvimi 21 Ağustos olarak ayarlandı.

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