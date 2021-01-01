Fatih Terim, Lille'in yeni hocası mı oluyor?

Fransız basını, Lille'in hoca adaylarından birinin Fatih Terim olduğunu yazdı.

Lille, geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'i şampiyon tamamlayarak tarihi bir başarı elde etti.

Neymar ve Kylian Mbappeli Paris Saint-Germain'i geride bırakarak 83 puanla mutlu sona ulaşan kırmızı-beyazlılarda başarının mimarı Teknik Dirketör Christophe Galtier, görevden ayrıldı.

Bunun üzerine son şampiyon, yeni hoca arayışlarına da başladı.

Ne söylendi?

Lille'in hoca adaylarını Fransız basınından Footmarceto yazdı. Listede Claudio Ranieri, Laurent Blanc, Patrick Vieira ve Lucien Favre ile birlikte dikkat çeken bir isim var.

O da Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Fatih Terim. Evet, tecrübeli Teknik Direktör, Footmarceto'ya göre Lille için hoca adaylarından biri.

Haberde Fransız ekibinin önceliğinin, Leicester City ile şampiyonluk yaşayan Claudio Ranieri olduğuna vurgu yapıldı. İtalyan hoca daha önce yaptığı açıklamada iyi bir projenin yer aldığı bir teklife 'hayır' diyemeyeceğini söylemişti.

Eğer Ranieri'de bir aksilik olursa gözler Terim dahil diğer dört hoca adayına çevrilecek.

Fatih Terim kulüpten ayrıldı

31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden eşyalarını topladı. Tecrübeli hoca, bununla birlikte göreve gelirken kendisine verilen iki aracı da kulübe teslim etti.

Terim, ayrılmadan önce ise futbolcuların hepsine bireysel antrenman programlarını gönderdi.

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'Nerede kalmıştık' tweetiyle Galatasaray'daki görevine başlayan Terim, kulüpte henüz misyonunun tamamlamadı ve yarım kalan işleri var. Her fırsatta Galatasaraylılara verdiği sözü hatırlatan tecrübeli hoca, kongreyi beklemek zorunda.

Galatasaray'da yapılacak olan başkanlık seçimi öncesinde üç aday, Fatir Terim ile çalışacak. Bu isimler Burak Elmas, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu. Diğer adaylardan Yiğit Şardan yabancı hoca ararken, İbrahim Özdemir ile Işın Çelebi'nin henüz teknik direktörlük planının belli olmadığı söyleniyor.

Sarı-kırmızılılarda seçim, 12-19 Haziran tarihlerinde altı başkan adayı ile yapılacak.

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