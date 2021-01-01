Sergio Agüero: Barcelona'nın beni bir gün fark edeceğini biliyordum

Barcelona'nın yeni transferi Sergio Agüero, Katalan ekibine transferini değerlendirdi.

Manchester City ile olan sözleşmesi sona eren Sergio Agüero kariyerine Barcelona'da devam edecek.

Katalan ekibinin bugün resmen duyurduğu transferin ardından Camp Nou çimlerine ayak basan Arjantinli yıldız basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sergio Agüero neler söyledi?

32 yaşınki oyuncu Barcelona'ya transfer olmaktan duyduğu mutluluğa vurgu yaptı.

"Burada olmaktan çok mutluyum. Kulüp için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Takımın önemli şeyler kazanmasına yardımcı olacağım.

"Benim için Barcelona her zaman dünyanın en iyi takımı oldu ve Leo Messi de burada.

"Başkan Joan Laporta'ya daha bir çocukken, 'Bir gün beni kesinlikle fark edecekler' demiştim. Ve işte şimdi buradayım. Bunu hayal etmemiştim ama herkes Barcelona'ya imza atmak için koşa koşa gelir.

"Barcelona beni sorduğunda bu konuda bir an bile tereddüt yaşamadım. Menajerime Barcelona'dan başka bir takımla görüşmesini istemediğimi söyledim."

Agüero ile Messi birlikte oynayacak mı?

Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi'nin Katalan ekibiyle sözleşmesi sona erdi. Altı Ballon d'Or sahibi Arjantinli yıldızın kulüpten ayrılma ihtimali az da olsa var.

Agüero da Arjantin Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Messi'nin takımda kalmasını umduğunu söyledi.

"Elbette Messi ile birlikte oynamayı umuyorum. Bunlar Leo'nun kulüple görüşüp alacağı kararlar. Onunla birlikte oynamak benim için bir zevk ve gurur olacak.

"Onu çok uzun yıllardır tanıyorum ve takımda kalacağını düşünüyorum. Messi ile her gün konuşuyorum, son mesajında da beni tebrik etti.

"Birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz ve benim için onunla oynamak ve onunla her gün antrenman yapmak çok daha kolay olacak."

Agüero'nun sözleşme detayları

La Liga'da daha önce Atletico Madrid forması giyen Sergio Agüero, Katalan ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Barcelona, Arjantinli yıldızın serbest kalma bedelini 100 milyon euro olarak belirledi.