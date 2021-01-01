Copa America 2021: Neden ev sahibi Brezilya oldu ve maçlar hangi stadyumlarda oynanacak?

CONMEBOL, geçen yıl düzenlenmesi beklenen ancak salgın nedeniyle ertelenen Copa America'nın yeni ev sahibinin Brezilya olduğunu açıkladı.

2019 yılında Güney Amerika futbolunun patronu CONMEBOL, 2020 Copa America'nın ev sahibi olarak Arjantin ve Kolombiya'yı seçmişti. Koronavirüs salgının dünyayı etkisi altına almasından sonra turnuva bir yıl ertelenmişti.

Havaların soğumasıyla birlikte koronavirüs vakaları Güney Amerika'da hızla artmaya başlarken, hem Arjantin hem de Kolombiya bu durumdan en fazla etkilenen ülkeler oldular.

Bunun yanı sıra Kolombiya'da hükümt karşıtı protestolar, polisin şiddetli tepkisi ile daha da artarken, Sivil Toplum Kuruluşları'na göre ülke çağında 60 kişi yaşanan olaylarda yaşamını yitirdi.

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine CONMEBOL, 21 Mayıs'ta Kolombiya'yı Copa America'nın ev sahipliğinden aldı. Arjantin de ülke çapında artan vakaların artması nedeniyle ev sahipliğinden çekildi.

Copa America'nın ev sahipliği neden Brezilya'ya verildi?

2014'te Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Brezilya, başta Maracana Stadyumu olmak üzere birçok ikonik futbol mabedine sahip. Turnuvayı başka bir Güney Amerika ülkesine vermek ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlemek, hatta Katar'a götürmek ciddi anlamda büyük zorluklar barındırıyordu.

Komşu ülkeleri gibi Brezilya da devam eden saglından büyük zarar gördü. Brezilya, 462 bin onaylanmış ölümle yalnızca ABD'nin gerisindeyken, son yedi günlük tabloda ise Hindistan'ın ardından ikinci sırada yer alıyor. Ülkedeki yeni vakalar, aşılama programlarının başlamasıyla birlikte geçen ay yavaşlamaya başladı.

Copa America 2021 hangi stadyumlarda oynanacak?

CONMEBOL, henüz turnuvanın oynanacağı stadyumları ve fikstürü açıklamadı. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmış olan Mane Garrincha Stadyumu, Amazon Arena ve Das Dunas Arena büyük olasılıkla karşılaşmalara ev sahipliği yapacak.

10 Temmuz'da oynanması planlanan final karşılaşmasının da Maracana'da olması bekleniyor.

Brezilya'daki son Copa America'da neler oldu?

Brezilya, 2019 Haziran ve Temmuz aylarında oynana son Copa America'ya da ev sahipliği yapmıştı. Sambacılar, Maracana'da oynanan finalde Peru'yu mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

Gerçekten de Brezilya, Copa America'ya ev sahipliği yaptığı her turnuvada benzersiz bir rekora sahip. Dünyanın en başarılı milli takımlarının başında gelen Brezilya, 1919, 1922, 1949, 1989 ve 2019'da ev sahipliği yaptığı Copa America'nın tamamında kupayı müzesine götürmeyi başardı.