Fatih Terim: Gedson Fernandes zor, Rachid Ghezzal'ı herkes ister

Galatasaray'ın yeni sezon öncesindeki transfer çalımalarına ilişkin bilgi veren Fatih Terim, 4-5 transferle sınırlı kalmayacaklarını açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takımının Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda oynayacağı PSV Eindhoven rövanşı öncesinde takımının transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rachid Ghezzal'ı istemediği yönündeki iddiaları yalanlayan Terim, Gedson Fernandes'in yeniden transfer olmasının ise zor olduğunu açıkladı.

Fatih Terim ne söyledi?

Gedson Fernandes'e talip olan farklı Süper Lig takımlarının olduğunu kaydeden Terim, buna rağmen Portekizli yıldızın Türkiye'de Galatasaray'dan farklı bir takımda oynayacağını düşünmediğini belirtti:

"Benfica ile Gedson için görüştük ama onlar bize şu an takımdan göndermeyi düşünmediklerini belirtti. Bu arada Gedson'a talip olan farklı Süper Lig takımları da oldu ama Türkiye'ye dönerse bunun Galatasaray için olacağını düşünüyorum.

"Bazı transferlerin bitme aşamasına geldiğini ancak benim vetomla gerçekleşmediği yönünde haberler duyuyorum. Ezgjan Alioski bizden üç yıl için 7.5 milyon euro ve çeşitli bonuslar istedi. Kariyerinin son iki yılını sol bek olarak geçirmiş, aslında orta saha oyuncusu olan bir oyuncu. Bu miktarların verilmesini tabii ki doğru bulmadım.

"Ghezzal'ı herkes ister"

Beşiktaş'ın geçen sezon elde ettiği şampiyonlukta kilit rol oynayan Rachid Ghezzal'a sarı-kırmızılı formayı giydirmeyi arzuladıklarını belirten Terim, bu transferi veto ettiği yönündeki iddiaları ise kesin bir dille yalanladı.

"Ghezzal'ı istemediğim ise doğru değil. Ghezzal'ı hem ben hem de başkanımız çok istedi. Onun gibi bir oyuncuyu kim istemez ki? Neler olacağını bekleyip görmek gerekiyor. FFP cezamız bitti ve dört-beş transferler sınırlı kalmayacağımızı söyleyebilirim.

"Galatasaray'ın geleceğine yatırım yapıyoruz ve yaş olarak genç isimleri kazanmaya çalışıyoruz. Olimpiu Morutan ilgilendiğimiz, uygun mali şartlarda hayır demeyeceğimiz bir oyuncu ama henüz bitmiş bir durum yok."

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