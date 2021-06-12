Fabregas ile soru cevap: Van Persie her şeye sahipti, Hleb'in hakkı verilmedi!

Arsenal'in efsane oyuncusu eski takım arkadaşlarını değerlendirirken, bir dönem Süper Lig'de oynayan iki isme ayrı parantez açtı.

Kariyerini Ligue 1 takımlarından Monaco'da sürdüren İspanyol futbolcu Cesc Fabregas, Twitter'daki takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı.

Sosyal medyadaki takipçilerinden gelen soruları cevaplayan 34 yaşındaki oyuncu, Xavi mi Iniesta mı sorusuna verdiği cevapla dikkat çekerken, eski takım arkadaşlarını değerlendirdi.

En sevdiğiniz NBA takımı hangisi?

Miami Heat çünkü gittiğim ilk NBA maçı oradaydı.

Futbol sahasında yaşadığınız en büyük üzüntü neydi?

Arsenal forması giydiğim dönemde 2006'da Barcelona'ya kaybettiğimiz Şampiyonlar Ligi finali. O maçı kazanmayı hak etmiştik.

Oynadığınız en iyi atmosfer neredeydi?

2008'deki İspanya Milli Takımı'nda oynamaktan büyük bir keyif aldım. İnanılmazdı.

Wayne Rooney'i tüm zamanların en iyi Premier Lig oyuncuları arasında kaçıncı sıraya koyarsınız?

Şüphesiz ilk üçte ya da ilk beşte olur.

Xavi mi yoksa Iniesta mı daha iyi?

Bu anneni mi yoksa babanı mı daha çok seviyorsun gibi bir soru!

Kariyerin boyunca birlikte oynadığın en hak ettiği değeri görmeyen oyuncu kimdi?

Muhtemelen Alexander Hleb.

Robin van Persie ile oynamak nasıl bir histi?

Ne oyuncu ama... Her şeye sahipti. İsterse 10 numara isterse 9 numara oynayabilirdi. Derine inebilir, yaratıcılık gösterebilir ve çok fazla gol atabilirdi. Koşu zamanlaması harikaydı, son vuruş yeteneği kusursuzdu ve harika duran top kullanıyordu. Eksiksiz bir oyuncuydu.

Hleb Süper Lig'de oynamıştı

2003-2004 sezonu başında Barcelona altyapısından ayrılarak Arsenal'e transfer olan Fabregas, Premier Lig'de geçen sekiz sezonun ardından yeniden Barcelona'ya dönmüş ve üç sezonda bir La Liga şampiyonluğu yaşayarak, Chelsea formasıyla Premier Lig'e dönmüştü.

Londra ekibiyle iki Premier Lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra Monaco'ya transfer olan yıldız oyuncu İspanya Milli Takımı ile Euro 2008'de ve 2010 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.

Öte yandan Fabregas'ın kariyeri boyunca en hakkı verilmeyen oyuncu olarak tanımladığı Alexander Hleb, kariyerinin son yıllarında Konyaspor ve Gençlerbirliği formalarıyla Süper Lig'de de oynamıştı.

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