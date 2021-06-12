Roberto Mancini'nin Türkiye-İtalya maçında giydiği ceketin sırrı

Roberto Mancini giydiği ceketle 1982'de Dünya Kupası'nı kazanan İtalya Milli Takımı'na gönderme yaptı.

DETAY | Burak Özdemir @burakozdemr

Salgın nedeniyle bir yıl gecikmeli olarak oynanan Euro 2020 başladı. Açılış karşılaşmasında ev sahibi ülkelerden İtalya ile Türkiye, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı.

Maçın tamamı İtalya hakimiyetinde geçerken Gök Mavililer sahadan 3-0 gibi net bir skorla ayrıldı. Göreve geldikten sonra İtalya'yı bambaşka bir kimliğe sokan Roberto Mancini, giydiği ceketle adeta bir mesaj verdi.

Enzo Bearzot'u ceketi...

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, 1982 Dünya Kupası'nı kazanan İtalya Milli Takımı'nın efsane teknik direktörü Enzo Bearzot'un ceketinin aynısını giydi.

İtalya 1982'de bir numaralı kupayı müzesine götürürken piposu ve ceketiyle farklı bir tarza sahip olan Bearzot da adeta bir fenomen haline gelmişti.

Turnuva öncesinde favori olarak gösterilmeyen İtalya Milli Takımı sahadaki performansıyla favorilerden biri olduğunu kanıtlarken, Mancini de ceketiyle ülkesine mesaj gönderdi.

Enzo Bearzot'un yaşamından notlar

Futbolculuk kariyerinde Inter, Torino ve Catania gibi takımların formasını giyen Bearzot, İtalyan futbolunun kilometre taşlarından biri.

Başarılı çalıştırıcı özellikle taktik zekasıyla ve maç içinde takımlarını sık sık değişen taktik anlayışla oynatmasıyla dikkat çekti.

1982'de İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası finalinde İtalya, Jupp Derwall'in yönettiği Batı Almanya'yı 3-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürürken saha kenarında Enzo Bearzot vardı.

Bearzot, 2010 yılında yaşamını yitirdiğinde bir futbol ve roman yazarı olan Brian Glanville, The Guardian'a verdiği ilan da şu kelimelere yer vermişti:

"Enzo Bearzot... Milli takımı canlandırdı. Çok daha akıcı, maceracı bir oyun tarzı benimsedi ve takımını 1982'de İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda zafere taşıdı."