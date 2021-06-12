Halil Dervişoğlu'nun transferde önceliği yine Galatasaray

Bonservisi Brentford'da olan Halil Dervişoğlu, Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'a kiralanan ve gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Halil Dervişoğlu, transferin de göz de ismi.

Genç oyuncunun babası Muzaffer Dervişoğlu, Halil'in geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Muzaffer Dervişoğlu neler söyledi?

Fanatik'e konuşan Dervişoğlu, Halil'in bonservisini elinde bulunduran Brentford'un bonservis bedelininin çok yüksek olduğunu vurguladı.

"Ivan Toney satılacak mı, satılmayacak mı, Halil durumuna ondan sonra karar verilecek. Halil için 8-10 milyon deniyor ama bunlar sadece söylenti. Ben bu miktara bırakacaklarını sanmıyorum.

"Kulübün Halil'den beklentisi çok yüksek. 30-40 milyon euro civarı paralar konuşuluyor. Ivan Toney satılmazsa biz tekrar kiralık gideriz ya da Halil'in Toney ile birlikte eşit şans bulması lazım. Yoksa takımda kalmayız, gideriz.

"Önceliğimiz Galatasaray olur. Halil Galatasaray'da mutlu. Halil'i Almanya, İtalya ya da İspanya'ya da kiraya verebilirler. Çünkü teklifler var. Kulübün kararı önemli.

Halil, Alanyaspor'un kapısından dönmüş

Baba Muzaffer Dervişoğlu, Galatasaray'dan önce Alanyaspor'a gitmek üzere olduklarını ancak sarı - kırmızılıların Brentford'u ikna ettiğini söyledi.

"Devre arasında Alanyaspor'a imza atacakken Galatasaray'a geldik. Galatasaray, Brentford'u ikna etti. Daha önce de Trabzonspor'a transfer olmak üzereyken olmadı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de Halil'i istemesi bize gurur verir ancak Brentford ile görüşülmesi gerek. Halil, Galatasaray'da çok mutlu.

"Ben Trabzonsporluyum ama şampiyonluk maçında oğluma destek olmaya geldim. Halil maçtan sonra çok üzgündü. Çünkü bir şampiyonluk yaşayacaktı. Çok emek verdi ve çabaladı ama her zaman istediğiniz şeyler olmuyor.

"Halil idol olarak Burak Yılmaz'ı görüyor. Bunu da her zaman söyler. Herkes Ronaldo, Messi derken o Burak Yılmaz diyordu. Burak abisinden çok şeyler öğrenecektir. Önünde daha çok turnuvalar var."

Halil Dervişoğlu ligin ikinci yarısında Galatasaray formasıyla 12 maça çıkarken bu karşılaşmalarda üç gol ve iki asistlik performans sergiledi.