Gerard Pique, adı Barcelona ile anılan Erling Haaland'ı takımda görmek istediğini açıkladı.

Avrupa'da transferin gözde isimlerinden biri de Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland...

İngiliz ekiplerinin yanı sıra Barcelona ve Real Madrid'in de radarında olan Norveçli golcü için, Barcelona forması giyen Gerard Pique'den açıklama geldi.

Gerard Pique neler söyledi?

Marca'ya konuşan tecrübeli savunma oyuncusu, Haaland'ı Barcelona'da görmek istediğini belirtti.

"Kararı kulüp verecek elbette ancak Erling Haaland'ın Barcelona'ya gelmesini isterim.

"Barcelona'da oynama şansımı kaybettiğimde futbolu bırakacağım, asla başka bir takıma gitmeyeceğim. Sadece Barcelona'da oynamayı istiyorum. Başka bir takımın formasını giymek gibi bir motivasyonum olmayacak."

"20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Agüero'ya karşı oynadım. Aynı nesildeyiz. Çok iyi bir oyuncu. Messi her zaman ondan övgüyle bahsediyor."

Gerard Pique bu sezon ne yaptı?

Bu sezonun genelinde sakatlıklarla boğuşan Katalan savunmacı, La Liga'da 18 maçta şans bulabildi. Pique tüm kulvarlarda ise 23 maça çıkarken bu karşılaşmalarda iki kez gol sevinci yaşadı.

34 yaşındaki oyuncunun Barcelona ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.