Fabio Capello Juventus'un Massimiliano Allegri projesini yanlış buluyor

Efsane teknik adam Serie A'da dokuz sezondur kazandığı şampiyonluğu bu sezon kaybeden Juventus'un yeniden yapılanmasını masaya yatırdı.

Teknik direktörlük kariyerini noktaladıktan sonra futboldan kopmayan ve yorumculuk yapan efsane teknik adam Fabio Capello, eski takımı Juventus'un Massimiliano Allegri'yi büyük yetkilerle takımın başına getirme projesini değerlendirdi.

Capello, Juventus'un yeniden yapılanma projesini yanlış bulduğunu belirtti.

Fabio Capello ne söyledi?

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Capello, Allegri'nin büyük bir hayranı olduğunu söyleyen Capello buna rağmen İtalyan futbolunun Alex Ferguson modeli bir menajerlik sistemine uygun olmadığının altını çizdi:

"Futbolumuz Ferguson gibi bir model için kültürel olarak hazır ve donanımlı değil. Bence sonunda herkes hayal kırıklığına uğrayacak.

"Ferguson ya da Arsene Wenger gibi menajerler kulüplerinde çok büyük izler bıraktı. Ferguson United'ın mutlak patronuydu. Saha içinde çok az çalıştı ve emirlerini eksiksiz bir şekilde yerine getiren bir ekibi vardı.

"Bununla birlikte futbolun değişimini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Artık teknoloji ve iletişimin önemi fazlasıyla arttı. Sosyal medya modern bir teknik direktörün mutlaka yüzleşmesi gereken bir gerçeklik.

"Artık eşler ve kız arkadaşlarla uğraşmak zorundasınız. 25 oyuncunun olduğu bir kadroda her oyuncunun dünyasının içinde olmalısınız.

"Başkan, sportif direktör ve teknik direktörün kendi rolleri çerçevesinde çalışması en uygunu gibi görünüyor. Teknik direktörlük eskiden olduğundan daha zorlu.

"Artık birçok şey bilgisayarlara ve tabletlere bağlı. Çok fazla maç yapılıyor ve çok daha fazla seyahat var. Roberto Mancini de Manchester City'nin Alex Ferguson'u olmayı denediyse de başarılı olamamıştı."

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