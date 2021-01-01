Jadon Sancho'nun serbest kalabileceği doğrulandı, peki Erling Haaland?

Borussia Dortmund, Bundesliga'da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için mücadele ederken en parlak yetenekleri yuvadan uçabilir.

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, Jadon Sancho'nun sözleşmesinde bu sezon bir serbest kalma maddesi olduğunu doğruladı ancak aynı anlaşma Erling Haaland için de geçerli mi?

Futbolun gözde iki genç yeteneği, Borussia Dortmund'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni kaçırma riskiyle karşı karşıya kaldığı bir sezonun ardından takımdan ayrılabilir.

Norveçli yıldız Erling Haaland, menajeri Mino Raiola ve babası Alf-Inge ile birlikte Avrupa'ya tanıtıldı ancak Michael Zorc, genç yıldızın takım arkadaşı Sancho gibi takımdan kolaylıkla ayrılamayacağını söylüyor.

Michael Zorc ne söyledi?

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, ARD'ye verdiği demeçte, "Geçen yıl Jadon ile belirli koşullar altında transfer olabileceğine dair bir serbest kalma anlaşması yaptık." diyor.

"Birkaç yıldır bizimle. Ancak bu anlaşma Erling için geçerli değil."

58 yaşındaki sportif direktör, Jadon Sancho ile bu anlaşmanın Manchester United'ın genç oyuncuyu istemesinin ardından etkinleştirildiğini söyleyerek ekledi:

"Sonunda ise gereksinimler karşılanmadı."

Borussia Dortmund'un gençleri için gelecek bulutlu

Medyada yer alan haberlerde Erling Haaland'ın 2024'e kadar devam eden mevcut sözleşmesindeki maddede en erken 2022'de kulüpten ayrılabileceği yazıyordu.

Ancak bu durum Raiola'nın Haaland için bir Avrupa turnesine çıkmasına engel olmadı.

Manchester City'den Alman ekibine gelen Sancho ise son dönemde tutuk bir performans sergiliyor.

Manchester United ile temasta olmaya devam etse de Sancho şu anda EURO 2020 için İngiltere forması giymeye odaklanmış durumda.

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