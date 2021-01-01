Lionel Messi'yi maaş kesintisi için o ikna edecek: Erling Haaland

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi, Katalan devinin transfer hırsını görmek istiyor.

La Liga'da şampiyonluğun yanı sıra Lionel Messi'nin geleceği de belirsizliğini koruyor.

Sezona istediği gibi başlayamayan Barcelona ikinci devrede ipleri eline aldı ve Atletico Madrid'in birincilik mücadelesine omuz verdi.

Lider ile arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Katalan devinin şampiyonluk iddiası sürüyor ancak Lionel Messi ile henüz yeni bir sözleşme imzalanmadı.

Koronavirüs salgınının etkisi nedeniyle kulüpte yaşanılan mali kriz Messi'nin maaş kesintisine gitmesine neden olabilir.

Arjantinli ise bu kesintiye sıcak bakıyor ancak bir şartı var.

Lionel Messi maaş kesintisini nasıl kabul edecek?

Eurosport'un haberine göre; Lionel Messi, çocukluk kulübünde yoluna devam etmek için Barcelona'nın transfer yarışındaki hırsını görmek istiyor.

Bu nedenle Arjantinli yıldız, kapıların Erling Haaland'a açılması halinde Barcelona'da maaş kesintisine gidecek.

Erling Haaland gibi bir ismin Barcelona'da olmasını isteyen Lionel Messi'nin beklentileri gerçekleşmezse takımdan ayrılma ihtimali sürüyor.

"Lionel Messi'nin Barcelona'dan ne istediğini biliyorum"

Eski Barcelonalı Gaizka Mendieta önümüzdeki birkaç haftanın Lionel Messi'yi Barcelona'da tutmak adına önemli olduğunu düşünüyor.

Goal'e konuşan Mendieta, Lionel Messi'nin rekabet edebilecek bir takım görmek istediğini vurguluyor.

"Ben de bir futbolcu olduğum için size ne istediğimizi söyleyebilirim. Rekabetçi olmak ve kupa kazanmak istiyoruz. Bence Lionel Messi'nin istediği de bu."

"Tabii ki sözleşme koşulları ve aile şartları önemli. Ama sadece oyuncu açısından düşünürsek sanırım kupa kazanmak istiyor. Barça'nın kazanabileceğini ve kupa için rekabet edebileceğini görürse o zaman kesinlikle Barcelona'da kalacaktır. Eğer bunu göremezse başka bir yer arayacaktır."

Barcelona gelişiyor mu?

Katalan devi, ekonomik meselelerin ve kulüp başkanlığı seçimlerinin ardından bir istikrar sağladı.

Joan Laporta'nın başkan olması Lionel Messi'yi takımda tutmak için umutları yeşertmiş gibi görünüyor.

Ayrıca Ronald Koeman, Barça'yı La Liga'da şampiyonluk yarışının içine soktu ve İspanya Kupası'nı kazandırdı.

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