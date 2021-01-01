Neymar Barcelona'ya transferi için 'feda' diyecek!

Katalan radyosunun iddiasına göre PSG'den ayrılmak isteyen Neymar, Barcelona'ya transfer olabilmek için maaş kesintisini kabul etti.

Joan Laporta'nın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yeniden Avrupa'nın bir numaralı takımı olmak için çalışmalara başlayan Barcelona, bu iddiasını perçinleyecek bir transfer girişimine hazırlanıyor.

Katalan basını Katalan ekibinin Neymar için temaslara başladığını öne sürerken, Brezilyalı yıldız da bu transfer için istekli.

RAC 1'de yer alan habere göre bu yaz Neymar'a yeniden Barcelona forması giydirmek isteyen Laporta, bunun için Neymar ve PSG ile ilk temaslarını gerçekleştirdi.

Lionel Messi ile yeniden birlikte oynamak istediğini gizlemeyen Neymar, Barcelona'da tekrar oynamak için PSG'deki mevcut maaşında indirime gitmeyi kabul etti.

PSG satmaya yanaşmıyor

Neymar'ın bu arzusuna rağmen 2022'de sözleşmesi bitecek yıldızını kaptırmak istemeyen PSG bu teklifi kolay kolay kabul etmeyecek gibi görünüyor.

Neymar'ı yeni sözleşme imzalamaya ikna etmek için uğraşan PSG, Katalan radyosunun aktardığı bilgiye göre Barcelona'ya Neymar'ın satılık olmadığı mesajını net bir şekilde iletti.

2017-2018 sezonu başında 222 milyon euro karşılığında PSG'ye transfer olan Neymar futbol tarihinin tek seferde en fazla bonservis ödenen oyuncusu olmuştu.

Bir süredir PSG'nin yıldız oyuncusunu 2022 yazında bedelsiz kaybetmemek için bu yaz satışına onay verebileceği iddia ediliyordu.

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