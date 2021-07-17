Erling Haaland'dan Manchester United itirafı: Çok üzgünüm!

Norveçli yıldız transfer dönemindeki sessizliğini bozdu.

Dortmund'dan sonraki durağı merakla beklenen genç yıldız Erling Haaland, takım arkadaşı Jadon Sancho'nun Manchester United'a transferi sonrasında sessizliğini bozdu.

Geçtiğimiz sezon Dortmund hücumlarını şekillendiren takım arkadaşının ayrılığından dolayı üzgün olduğunu belirten Haaland, kalan arkadaşlarına da güvendiğini söyledi.

Haaland ne söyledi?

Jadon Sancho ile birlikte oynamaktan her zaman büyük bir keyif aldığının altını çizen Norveçli yıldız, futbolda bu tarz ayrılıkların normal olduğunu söyledi:

"Ben ve Jadon birbiriyle çok iyi anlaşan oyunculardık. O çok kaliteli ve üst düzey bir oyuncu. Takımdan ayrılması elbette ki bizim için çok üzücü ama futbol böyle bir oyun ve ne olacağını asla bilemeyiz.

"Takımda iyi anlaştığım başka oyuncular da var ve aramızdaki bağı daha da güçlendirebiliriz. Kiminle en iyi anlaştığımı yaşayarak göreceğiz."

İstikrarlı hücum katkısı

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen Dortmund formasıyla oynadığı son üç sezonu da çift haneli gol ve asist sayılarıyla tamamlayan Jadon Sancho, geride bıraktığımız sezonda Bundesliga'da 8 gol ve 11 asistle oynamıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde de etkili maçlar çıkaran İngiliz oyuncu, Devler Ligi'ndeki altı maçta iki gol ve üç asistle oynadı.

Öte yandan Sancho'nun ardından transfer çalışmalarını sürdüren Manchester United, Mirror'da yer alan habere göre Real Madrid'den Raphael Varane ve Atletico Madrid'den Kieran Trippier ile de temasta. Premier Lig'de şampiyonluk hedefleyen İngiliz devinin iki oyuncu için kısa sürede resmi teklif yapması bekleniyor.

Daha fazla okuma