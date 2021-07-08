Erling Haaland'a 174 milyon euro'luk çılgın teklif!

Norveçli yıldızı takımda tutmak isteyen Dortmund'u oldukça zor günler bekliyor.

Futbol dünyasında içerisinde bulunduğumuz yaz mevsiminin en önemli gündemi olan EURO 2020'de sona yaklaşılırken, transfer piyasası da harektlendi. 90min adlı sitenin haberine göre Chelsea yönetimi gelecek sezon kadrosunda görmek istediği Norveçli yıldız Erling Haaland için 174 milyon euro'luk bonservis bedelini gözden çıkardı.

Ocak 2020'de Dortmund'a katılan ve Alman ekibi için çıktığı 59 maçta rakip fileleri 57 kez sarsan Haaland'ın takımının Şampiyonlar Ligi vizesi alması nedeniyle bir sezon daha Dortmund'da kalmaya sıcak baksa da Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonundan gelecek bir teklifi kabul edebileceği belirtildi.

Abraham ve Ziyech satılabilir

Dortmund'un sözleşmesinde 2022'de 76 milyon euro karşılığında serbest kalma maddesi bulunan yıldız oyuncu için gelecek bu denli büyük bir teklifi geri çevirmeyeceğine inanan Chelsea yönetiminin önümüzdeki günlerde resmi teklifini iletmesi ve bu transferde somut bir adım atarak, rakiplerinin önüne geçmesi bekleniyor.

Oldukça zengin bir hücum hattına sahip olan Londra ekibinin Haaland transferine kaynak oluşturmak için İngiliz golcüsü Tammy Abraham'ı ve bir türlü beklenen seviyeye gelemeyen Faslı oyuncusu Hakim Ziyech'i satması bekleniyor. Chelsea'de geçtiğimiz sezonun en golcü ismi 12 gol, 11 asistle oynayan Timo Werner'di.

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