Arjantinli yıldız Messi, Copa America maçının ardından Kolombiyalı Mina’ya “Şimdi dans etsene!” dedi.

Lionel Messi, Copa America’da oynadıkları Kolombiya maçının ardından penaltı atışını kaçıran Evertonlı savunmacı Yerry Mina’ya sataştı.

Barcelona’da oynadığı dönemde Messi ile takım arkadaşı olan Mina, kullandığı penaltı atışı atışında Emiliano Martinez’i geçemedi ve Messi ile bir gerilim yaşadı.

Arjantinli on numara, Kolombiyalı stopere “Şimdi dans etsene! anlamına gelen “bailá ahora” dediği anlar kameralara yansıdı.

Messi, neden Mina’ya sataştı?

Her ne kadar Arjantinli yıldız bu konu hakkında bir açıklama yapmasa da bu gerilimin Mina’nın Kolombiya - Uruguay maçındaki gol sevincinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Copa America çeyrek finalinde Uruguay’ı eleyen Kolombiya’da Mina, penaltı atışında isabet sağladıktan sonra bunu bir dansla kutlamıştı.

Ancak Mina, yarı finalde ise Arjantin karşısında kullandığı penaltı atışını gole çevirememişti. Messi’nin eski takım arkadaşına olan tepkisinin ise bu olaydan kaynaklandığı öne sürülüyor.

Messi’yi Copa America’da neler bekliyor?

Kolombiya’yı saf dışı bırakan Arjantin, finalde Brezilya ile karşılaşacak. Arjantin’in finale uzanan yolculuğunda Lionel Messi de gol ve asistleriyle başrol oynadı.

Beş maçta forma giyen efsane oyuncu, dört gol dört asistlik bir performansa imza attı.

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