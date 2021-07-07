Fransız ekibi, internet sitesinden yaptığı paylaşımla Ramos transferini doğrulamış oldu.

Paris Saint-Germain, internet sitesinden yayınladığı makalede Sergio Ramos’un dört numaralı formasıyla ilgili açıklamalarını paylaştı ve böylelikle İspanyol yıldızın transferini yanlışlıkla açıklamış oldu. Bu makale, kısa süre sonra siteden kaldırıldı.

Ancak PSG, sağlık kontrolünden geçen oyuncunun transferini 8 Temmuz günü resmi olarak açıklayacak.

Neler söylendi?

Yayınlanan makalede, Ramos’un açıklamaları şu şekildeydi: “Kariyerimin başından beri dört numaralı formayı giydim ve bu rakam hayatım boyunca da bana eşlik etti. Bu numara bana iyi şans getirdi ve birçok başarı kazandırdı.”

“Şimdi bu dört numaralı forma, kariyerimin de bir parçası oldu. Bu formayı Paris Saint-Germain gibi büyük bir kulüpte terletebilecek olmaktan ötürü de çok mutluyum”

Ramos'u PSG’de neler bekliyor?

Pochettino ile birlikte hem Ligue 1’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde zafere ulaşmak isteyen PSG’nin kadrosuna kuşkusuz Ramos da önemli bir ekleme olacak.

İspanyol oyuncu, yıllardır Real Madrid formasıyla üst düzey maçlarda oynadığı için PSG’nin ilk Şampiyonlar Ligi’ni kazanma hedefinde de başrol oynayabilir.

Ramos, Hakimi’nin de PSG ile anlaşması beklenirken Marquinhos ve Kimpembe ile üçlü savunmada boy gösterebilir. Ayrıca Pochettino, Marquinhos’u orta sahada görevlendirerek dörtlü savunmayı da tercih edebilir.

Ramos’un Real Madrid karnesi

2005 yılında Sevilla’dan transfer edilen Ramos, Real Madrid de 16 sene geçirdi ve birçok kupa kazanırken Avrupa’nın en iyi oyuncularından biri olduğunu da kanıtladı.

Real Madrid’de beş La Liga zaferi ve dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan İspanyol yıldız, La Liga deviyle toplamda 22 kupa kazandı.

Real Madrid formasını tüm kulvarlarda 671 kez terleten Sergio Ramos, bu maçlarda rakip fileleri 101 kez havalandırmayı başarmıştı.

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