Eden Hazard, neden Chelsea'yle sözleşme yenilemiyor?

Belçikalı yıldız gelecek sezon nerede oynamak istediğine karar verdiğini açıklamış; ancak yeni adresinin neresi olacağını belirtmemişti.

Gelecek sezon hangi takımda oynamak istediğine karar verdiğini açıklayan Eden Hazard, geleceği ile ilgili soruların çok yakında yanıt bulacağını belirtti.

Goal'ün haberine göre; sözleşmesinin bitmesine 18 aydan kısa bir süre kalan Belçikalı yıldız, Chelsea'nin yeni kontrat teklifini Real Madrid'e transfer olma ümidiyle bekletiyor.

Dikkatler şimdi Hazard'ın yakın zaman içerisinde yapması beklenen açıklamaya çevrildi.

RMC Sport' a konuşan Hazard, "Ne yapacağıma karar verdim. Fakat şu an tek düşündüğüm Chelsea adına iyi bir performans göstermek. Kontratımın bitmesine 1.5 yıl kaldı ama bu, oyunumu etkileyen bir durum değil," ifadelerini kullandı.

Belçıkalı yıldız, geleceğiyle ilgili ısrarlı sorulara, "Doğru zamanı bekliyorum," şeklinde cevap verdi.

Hazard'ı transfer edecek olan takımın yaklaşık 100 milyon euro bonservis ücretini gözden çıkarması bekleniyor.