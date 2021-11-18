Donnarumma'nın PSG pişmanlığı! Güney Amerikalılar sırt çevirdi

İtalya'nın EURO 2020'deki şampiyonluğunda kilit rol oynayan ve turnuvanın ardından PSG'ye transfer olan dünyaca ünlü kaleci Gianluigi Donnarumma'nın kariyerine ilişkin attığı bu yeni adımdan dolayı mutsuz olduğu iddialarına bir yenisi daha eklendi. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, bu transferin tek kazananının yıldız ismin menajeri Mino Raiola olduğunu öne sürdü.

Milan ile olan kontratının sona ermesinin ardından PSG'ye bedelsiz olarak transfer olan Donnarumma, Fransız ekibindeki kariyerine beklediği gibi başlayamadı. Tüm kulvarlarda sadece yedi maça çıkan 22 yaşındaki kalecinin Kosta Rikalı kaleci Keylor Navas ile girdiği forma rekabetinden dolayı kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

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Güney Amerikalılar Navas'ın yanında

TNT Sport'a yaptığı açıkamada Navas ile rekabetinin performansını etkilemediğini ancak kendisini rahatsız ettiğini itiraf eden Donnarumma, her zaman ilk 11 oynamaya alışkın bir isim olduğu için zaman zaman yedek kulübesinde oturtmanın canını acıttığını söylemişti. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre forma garantisi bekleyen Donnarumma ile PSG arasında bir gerilim başladı.

Navas'ın başta Neymar ve Messi olmak üzere takımın Güney Amerikalı oyuncuları ve eski takım arkadaşı Sergio Ramos gibi isimler tarafından desteklendiğini düşünen Donnarumma, iddialara göre bu durumdan oldukça rahatsız. Donnarumma'nın adı PSG'ye transfer olmadan önce Juventus ile de anılmış ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

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