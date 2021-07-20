Dokuz yıl sonra gelen 105 milyon euroluk Paul Pogba itirafı

Juventus'un ezeli rakiplerinden Milan'ın en yetkili isimlerinden biri, Fransız yıldız Paul Pogba hakkında bilinmeyen bir gerçeği açıkladı.

EURO 2020'yi hayal kırıklığıyla noktalayan Fransa Milli Takımı'nın yıldızlarından Paul Pogba'nın Manchester United ile yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı sorusu cevabını beklerken, İtalya'dan tecrübeli oyuncuyla ilgili ilginç bir iddia gündeme geldi.

Milan'ın eski baş gözlemcisi Mauro Bianchessi Pogba'nın geçmişine dair sürpriz bir açıklamada bulundu.

Bianchessi ne söyledi?

MilanNews'e konuşan deneyimli futbol adamı, Pogba'yı henüz çok genç bir isimken Milan'a katılmaya ikna ettiğini ancak bu transferin gerçekleşmediğini söyledi:

"2012'de o dönemki yöneticilerimizden Adriano Galliani ile birlikte Pogba'yı Milan'a transferi için ikna etmeyi başarmıştık.

"Ancak o an kulübün sahipleri çeşitli nedenlerle bu transferin gerçekleşmesini istemedi ve Pogba sekiz ay sonra Juventus'un kadrosuna katıldı."

United'a geri dönmüştü

Sir Alex Ferguson döneminde Manchester United forması giyen ancak yeterince forma şansı bulamadığı gerekçesiyle 2012'de takımdan ayrılan Pogba, büyük bir yıldıza dönüşeceği Juventus'a transfer olmuştu.

Pogba Juventus'taki kariyerinin ilerleyen bölümünde İtalya'da anlaştığı ilk takım olan Milan'ın o dönemki teknik direktörü Max Allegri ile de çalışırken, Manchester United'a dönüşü 105 milyon euro karşılığında gerçekleşmişti.

Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Pogba, Manchester United'a oldukça büyük beklentilerle transfer olsa da beklenen etkiyi yaratamadığı gerekçesiyle sıklıkla eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.

Son dönemde Juventus'a geri döneceği de iddia edilen 28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonu 26 lig maçında üç gol ve üç asistle tamamladı.

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