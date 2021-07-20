Manchester United'ın sağ beki Wan Bissaka: Ben daha önce böyle bir şey görmedim

İngiliz sağ bek, Manchester United'a hayranlığını vurguladı.

Aaron Wan-Bissaka, Manchester United'a 68 milyon dolarlık transferinin gerçekleşmesinin ardından neler hissettiğini anlattı.

İngiliz sağ bek, Crystal Palace'taki yükselişinin ardından 2019 yazında Old Trafford'a taşınmıştı.

23 yaşındaki oyuncu, Kırmızı Şeytanlar'a transfer olduğunda bazı şüphelerin üstesinden gelmek zorundaydı ve bunu başardı.

Ne söylendi?

Wan-Bissaka, kariyerini değiştiren transferi hakkında Players' Tribune'e şunları söyledi:

"Manchester United'da ilk fark ettiğiniz şey, her şeyin ne kadar büyük olduğu.

"2019 yazında sözleşme imzalamak için antrenman sahasına gittiğimde, hiçliğin ortasında gibi çiftliklerin ve ormanlık alanların yanından geçmeye devam ettiğimizi hatırlıyorum. 'Neredeyiz? Bu ne?'

"Sonra aniden ortaya çıktı ve daha önce böyle bir şey görmemiştim. Sahalar, binalar, her şeyin boyutu. Bu başka bir seviye. Gittiğiniz her yerde, oyunculara, kupalara, resimlere ve referanslara sahip kulübün tarihini görüyorsunuz.

"Çok büyük. Dünyanın en büyük kulübü.

"Yalan söylemeyeceğim, taşınma konusunda gergindim. Hazır mıydım? Palace'ta bitmemiş bir işim varmış gibi hissettim. İlerlemeden önce hâlâ beni geliştirmeye yardımcı olabileceklerini hissettim. Her zaman daha uzun kalmayı planlamıştım.

"A takıma girmek için çok hevesli olduktan sonra bu durum evden, ailemden ve ailemden uzakta yeni bir hayata atlamak gibi geldi.

"Ama bu, Manchester United. Bu teklifler her gün gelmiyor, ne dediğimi anlıyor musun?

"Hayır derseniz, bir daha asla şansınız olmayabilir. United uzun vadeli oyuncularla sözleşme imzalamaya meyilli. Uzun bir süre başka bir sağ beke ihtiyaçları olmayabilir.

"Sonunda takımla buluştuğumda, "daha küçük" bir takımdan geldiğim için beni küçük görmelerinden endişelendim. Bu; Paul Pogba, Marcus Rashford, David de Gea'nın kulübü. Süperstarlar.

"Ama gerçekler tam tersiydi. Herkes çok iyi ve misafirperverdi, iyi olduğumdan emin oldum."

Wan-Bissaka'nın Manchester United'daki rakamları

Ole Gunnar Solskjaer, Wan-Bissaka'yı 2019-20 sezonunun başında ilk 11'e monte etti ve İngiliz sağ bek iki sezonda 100 maça çıktı.

Wan-Bissaka, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden birinde ve yerini kolay kolay bırakmayacak.

İngiliz sağ bek, sözlerini şu cümle ile tamamladı:

"Bir müdahale yaptığınızda, 70 bin kişi adınızı haykırdığında gelen o his... Dürüst olmak gerekirse, bunu kelimelere dökemem.

"Kendimi evimde gibi hissediyorum."

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