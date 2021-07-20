Türk stoperin geleceği, Massimiliano Allegri'nin iki dudağının arasında.

Goal, Juventus'un Everton'ın ilgi odağında olan stoperi Merih Demiral için 40 milyon euro bonservis ücreti talep ettiğini doğruluyor.

Siyah-beyazlıların, 2019'da Sassolo'dan 18 milyon euro karşılığında transfer ettiği milli futbolcu, kendisine bir türlü düzenli olarak ilk 11'de yer bulamadı.

21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Juventus formasını Serie A'da sadece 15 kez giyebildi. Torino ekibine geri dönen Teknik Direktör Massimiliano Allegri'nin, bu yaz Türk stoperin ayrılmasına onay vereceği söyleniyor.

Juve'nin Merih'e bakışı

Euro 2020'de Türkiye forması giydikten sonra Allianz Stadyumu'na yeni dönen Demiral, önümüzdeki günlerde Allegri ile geleceği hakkında görüşmelere başlayacak.

Goal, Juve yetkililerinin, Allegri'nin yeni sezon planlarında yer almaması durumunda, Türk stoperin değerini 40 milyon euro olarak belirlediğini doğrulayabilir.

İtalyan teknik adam, Juve ile daha üç yıl sözleşmesi bulunan Merih için son sözü söyleyecek.

Merih için seçenekler ne?

Juventus'un Türk defans oyuncusundan para kazanmaya karar vermesi halinde, Everton şu anda Merih için en muhtemel yer olarak lanse ediliyor ve Everton'ın yeni menajeri Rafael Benitez'in, savunma hattına takviye yapmak için istekli olduğu bildiriliyor.

Goal, Roma ve Atalanta'nın da Merih ile ilgilendiğini öğrendi. Fakat bu iki kulübün, Juve'nin istediği rakamı karşılayıp karşılayamayacağı henüz belli değil.

Demiral, son iki yılda Juve formasıyla tüm kulvarlarda sadece 32 maçta forma giydi, bir gol ve iki asist kaydetti.

Eski Sassuolo yıldızı ayrıca Allianz Stadyumu'nda Serie A şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası zaferi elde etti. Ancak kadro sıralamasında kendisini Leonardo Bonucci ve Matthijs de Ligt'in arkasında buluyor.

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