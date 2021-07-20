Premier Lig ekiplerinden Everton futbolcusu gözaltına alındı

Everton, bir futbolcusunun soruşturma nedeniyle kadro dışı bırakıldığını doğruladı.

İngiltere Premier Lig'de çocuk istismarı şoku yaşandı. Everton forması giyen bir futbolcu, istismar suçlaması ile gözaltına alındı.

Everton kulübü, yasal nedenlerle ismi açıklanamayan 31 yaşındaki oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Söz konusu futbolcu veya ilgili suçlamalarla ilgili hiçbir ayrıntı açıklanmadı.

Ancak Premier Lig kulübü, yetkililere soruşturma için yardımcı oluyor.

Ne söylendi?

Kulübün resmi web sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Everton, bir polis soruşturması bekleyen bir A takım oyuncusunu askıya aldığını doğrulayabilir.

Kulüp, soruşturmaları konusunda yetkilileri desteklemeye devam edecek ve şu anda başka bir açıklama yapmayacak."

2021-22'de Everton

Eski Liverpool Menajeri Rafael Benitez ile birlikte Everton, sezon öncesi programlarını tamamlama sürecinde.

Pazar günü Florida Kupası'nda Kolombiya ekibi Millonarios ile karşılaşacaklar.

2021-22 Premier Lig sezonunda ise ilk rakipleri 14 Ağustos'ta Southampton olacak.

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