Didier Deschamps, N'Golo Kante'nin durumundan rahatsız değil

Didier Deschamps, N'Golo Kante'nin Chelsea'deki durumunu değerlendirerek Thomas Tuchel'in tercihinden mutsuz olmadığını söylüyor.

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, N'Golo Kante'nin Chelsea'deki durumu konusunda endişeli olmadığını söylüyor ve milli ara vermenin orta saha oyuncusu için olumlu olabileceğini belirtiyor.

29 yaşındaki oyuncu 2016'da Stamford Bridge geldiğinden bu yana önemli bir oyuncu oldu ancak ara sıra sakatlıklarla boğuştu.

Ocak ayının çoğunu uyluk sakatlığı nedeniyle kaçıran Kante'nin durumundan Deschamps rahatsız değil.

Didier Deschamps ne söyledi?

Milli maç öncesi basın toplantısında konuşan Didier Deschamps, N'Golo Kante'ye milli aranın iyi gelebileceğini düşünüyor.

"Çok yüksek seviyelerde oynamaya alışıkın, kendini korumuyor."

"Tuchel maçlara onunla başlamadığı için mutsuz değilim."

"Oyuncular kulüplerinden ideal formuyla gelmeyip buradan daha iyi bir durumda dönebilirler. Her şey iletişimle ilgili."

"Tabii tersi de mümkün. Bu daha çok onun sakatlık dönemiyle ilgili. Kendini korumuyor. Bunu değiştirmeyeceğim. Zamanla kendini yönetmeyi öğreniyor."

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Fransa, Kazakistan ve Bosna Hersek'e karşı iki eleme maçı yapacak.

Ondan önce ise Çarşamba günü Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Oynanacak üç maç, EURO 2020 kadrosunda Deschamps'ın listesine yazılmak için oyuncular adına önemli.

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