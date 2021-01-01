Deschamps'tan Benzema açıklaması: Beş yıl önceki gibi düşünmüyorum

Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü beş yıllık aranın ardından kadroya davet ettiği yıldız oyuncuyla sorunlarını aşmış gibi görünüyor.

Real Madrid'in golcüsü Karim Benzema'yı uzun bir aranın ardından milli takıma davet eden Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, yaşanan tartışmaları geride bırakmak istiyor.

Yıldız oyuncuyu beş yıl sonra yeniden kadroya alan deneyimli teknik direktör, Benzema'nın sadece saha içinde verebileceklerine odaklanmak istediğini söyledi.

Deschamps ne söyledi?

Benzema'nın geri dönüşünü Telefoot'a değerlendiren Deschamps, oyuncusuyla geçmişte yaşadıkları sorunları geride bıraktıklarını söyledi:

"Benzema ile daha önce yaşadığımız tartışma hakkında konuşmama gerek yok. Bu çok geride kalmış bir konu ve bunun ardından büyük değişimler yaşandı.

"Önemli olan dün yaşananlar değil bugün ve yarın. O günden bu yana hepimiz değiştik. Olayları artık o gün gördüğüm gibi değerlendirmiyorum ve takımım için en iyisini istiyorum."

Ne olmuştu?

Mathieu Valbuena'ya yapılan seks kaseti şantajında adı geçen ve yaşanan skandalın ardından milli takımdan uzaklaştırılan Benzema, 2016'da yaptığı açıklamada teknik direktör Deschamps'ı kendisini kadroya almama kararını ırkçı saldırılara boyun eğmek olarak nitelendirmişti.

Benzema'nın kadroda yer almadığı Fransa Milli Takımı 2018 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan taraf olmuştu. Öte yandan Valbuena'ya yapılan devam eden şantaj davasında henüz aklanmayan Benzema, Ekim 2021'de mahkemede kendini savunacak.

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