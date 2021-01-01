Robert Lewandowski'den müthiş rekor! 90. dakikada tarihe geçti

90. dakikada Augsburg filelerini havalandıran Robert Lewandowski, Bundeslifa tarihinde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu ünvanını kazandı.

Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste dokuzuncu şampiyonluğunu kazanırken, Robert Lewandowski de tarihe geçti.

Bavyera ekibi sahasında Augsburg'u 5-2 mağlup ederken son golü Polonyalı yıldız kaydetti.

Daha önce 40 gole ulaşarak Gerd Müller'in, Bundesliga tarihinde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekoruna ortak olan yıldız oyuncu, bu ünvanı tek başına eline geçirdi.

Lewandowski ayrılıyor mu?

Bundesliga'da önce Borussia Dortmund ve ardından Bayern Münih formaları giyen 32 yaşındaki golcü 10 yıldır Almanya'da oynuyor. İspanya basınında yer alan haberlere göre PSG, golcü ismi kadrosuna katabilir.

Yaz transfer döneminde Kylian Mbappe'nin ayrılması beklenen PSG, Lewandowski'nin durumunu takip ediyor.

Uzun yıllardır Almanya'da olan Polonyalı yıldızın yeni bir meydan okuma istiyor olabilir.

PSG bu transfer için önce Kylian Mbappe'nin durumunun netleşmesini bekleyecek ardından harekete geçecek. Lewandowski'nin Bayern Münih ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon 48 gol attı

Bundesliga'da 41 gole ulaşan Lewandowski bu sezon tüm kulvarlarda 39 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 48 gol atan yıldız oyuncu dokuz kez de asit yapma başarısı gösterdi.