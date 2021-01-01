Pep Guardiola, Lionel Messi'ye göz kırpıyor: 'En güçlüsü Messi'

​Pep Guardiola, Manchester City transfer iddialarının ortasında Lionel Messi'yi 'en güçlü' ilan ediyor.

Arjantinli yıldız, Barcelona ile sezonun son maçında yer almadı ve bu yaz vereceği karar oldukça merak ediliyor.

Manchester City menajeri Pep Guardiola ise ikilinin Etihad Stadı'nda yeniden buluşacağı iddia edilirken Lionel Messi'ye olan hayranlığını yineledi.

Barcelona'nın yıldızı, İspanyol menajeri, Camp Nou dönemlerinden iyi tanıyor.

Lionel Messi'nin bu yaz takımdan ayrılmayacağına dair umutlar korunsa da Barça'daki geleceği hâlâ net değil.

Pep Guardiola ne söyledi?

Pep Guardiola, Christian Vieri, Antonio Cassono ve Daniele Adani ile Twitch'te yaptığı bir yayında Lionel Messi'yi göklere çıkardı.

"O çok güçlü, en güçlüsü."

"Barcelona'da dört yıl içinde antrenmanda birçok maç yaptık ve bir tane bile kaybetmedi. Kaybetmiş olsaydı, ayrılırdı. Tarihte sadece dört veya beş oyuncunun sahip olduğu rekabetçi bir zihniyete sahip, onda farklı bir şeyler var."

"Hepimiz Messi'nin en iyisi olduğunu biliyorduk, orada altı veya yedi kişi diğerleri onlardan daha güçlü olduğu için oynamadan bekliyorlardı."

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Messi'nin kariyeri henüz şekillenmezken Haziran ayından itibaren yapacakları konusunda hâlâ sessiz.

Arjantin'de Ole gazetesine verdiği son röportajında ise bu sezon İspanya Kral Kupası'nı kazanmalarını bir 'dönüm noktası' olarak nitelendirdi.

Guardiola ile ilişkisi ve kulübün astronomik ücretlerini karşılama kapasitesi nedeniyle Manchester City, 33 yaşındaki yıldız için doğal bir alternatif olarak görünüyor.

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman ise Lionel Messi'nin Camp Nou'da kalmasını umuyor.

"Umarım burada yıllarca devam eder. Eşsiz bir oyuncu. O, 10 yaşında bir profesyonel gibi."

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