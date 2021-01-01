David Alaba: Bayern Münih'ten gözyaşlarıyla ayrılıyorum!

Altyapısından yetiştiği kulübe veda etmenin zor olduğunu söyleyen David Alaba, gelecek için ise heyecanlı.

Bayern Münih ile sezon sonunda bitecek olan kontratını yenilemeyen ve Real Madrid ile anlaşmaya varan dünyaca ünlü savunma oyuncusu David Alaba, Alman ekibine gözyaşlarıyla veda edeceğini söyledi.

Bayern Münih'in kulüp dergisine konuşan 28 yaşındaki Alaba, Almanya'da harika bir dönem geçirdiğini söyledi.

David Alaba ne söyledi?

Ayrılıkların hiçbir zaman kolay olmadığının altını çizen Alaba, Bayern Münih'i çok sevdiğini söyledi:

"Sonlar her zaman zordur. Burada kendimi her zaman çok rahat hissettim. Bu yüzden gözyaşlarıyla ayrılıyorum ama geleceğim için de mutluyum.

"Ayrılık kararını kendim. Yeni bir şey yapmak ve ileriye doğru bir adım atmak istedim. Büyümek için konfor alanınızdan çıkmanız gerekir. Ayrılmamda kulüp yönetiminin ya da teknik heyetin bir rolü olmadı. Onlar bana karşı her zaman çok iyiydi.

"Soyunma odasını, takım arkadaşlarımı, taraftarlarımızı ve Bayern'e geldiğimde iki yılımı geçirdiğim altyapı tesislerini ve geride bırakacağım birçok şeyi çok özleyeceğim.

"Ehliyetimin olmadığı zamanlarda dünyanın en iyilerinden biri olan Franck Ribéry beni yemeğe çıkartır ve dönüşte eve bırakırdı. Bayern her zaman bir aile kulübüydü ve öyle kalacak."

David Alaba'nın Bayern Münih kariyeri

2009-2010 sezonunda Bayern Münih'te A takım kadrosuna dahil edilen Avusturyalı oyuncu, dokuz Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de iki defa mutlu sona ulaşmıştı.

Sol bek olarak başladığı kariyerini son dönemde stoper olarak sürdüren Alaba, üç kez UEFA tarafından yılın takımına seçilmişti.

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