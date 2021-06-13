Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand: Bu duygularla maç oynayamazsınız

Hjulmand, Eriksen'in rahatsızlığının ardından sahaya tekrar dönülmesinin pek kolay olmadığına inanıyor.

Euro 2020'nin bu kadar tatsız başlayacağını kim tahmin edebilirdi ki?

Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan B Grubu ilk maçında bir anda yere yığılan ve bilinci kapanan Christian Eriksen, uzun süre kalp masajı yapıldıktan sonra bilinci açık bir şekilde hastanaye götürüldü ve durumu stabil hale geldi.

Mücadele daha sonra kaldığı yerden devam etti ve Finlandiya, Pohjanpalo'nun golüyle Danimarka'yı 1-0 mağlup etti.

Fakat sonuçtan çok, Eriksen'in sağlık durumu önemliydi ve tüm dünya bu hadiseden bir hayli olumsuz etkilendi.

Ne söylendi?

Finlandiya'nın 1-0 kazandığı can sıkıcı maçın ardından kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Kasper Hjulmand, bu şartlar altında maça çıkmanın çok zor olduğunu söyledi.

"İki opsiyonumuz vardı. Ya bugün oynayacaktık ya da yarın sabah. Herkes bugün oynamayı kabul etti. Kazanmaya çalıştık.

"Bu duygularla maç oynayamazsınız. Çıkıp ikinci yarıyı oynamaları bile inanılmazdı."

B Grubu'nda sırada ne var?

Christian Eriksen'in talihsiz rahatsızlığıyla sarsılan Danimarka, turnuvaya mağlubiyetle başlayarak iki şoku birden yaşamış oldu. B Grubu'nun diğer maçında ise Belçika, Rusya'yı Lukaku'nun iki, Meunier'in tek golüyle 3-0 yenmeyi başardı.

İlk karşılaşmaların sonunda B Grubu'nda Belçika liderlik koltuğuna otururken Finlandiya ise ikinci sıraya yerleşti. Danimarka üçüncü sırada yer aldı, Rusya ise son sırada bulunuyor.

Grupta 16 Haziran saat 16.00'da Finlandiye ile Rusya, 17 Haziran saat 19.00'da ise Danimarka ile Belçika karşı karşıya gelecek.

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