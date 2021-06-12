Christian Eriksen hastanedeyken takım arkadaşlarıyla konuştu

Euro 2020’deki Danimarka-Finlandiya maçında rahatsızlanan Eriksen, hastanedeyken takım arkadaşlarıyla görüştü.

Danimarka Federasyonu’nda futbol direktörlüğü görevini yürüten Peter Möller, Christian Eriksen’in korkutan rahatsızlığıyla ilgili bilgi verdi.

Finlandiya maçının ilk yarısında fenalaşan Eriksen, sahada yapılan tedavinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Son gelen bilgiler göre 29 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu iyi.

Yüreklere su serpen açıklama

DR’ye konuşan Möller, Eriksen ile temas halinde olduklarını açıkladı.

“Stadyumu terkederken bilinci yerindeydi.”

“Eriksen’le iletişim halindeyiz. Oyuncular da Christian’la konuştu. Haberler iyi. Şu an iyi durumda. Takım maçı onun için oynuyor.”

“Düşüncelerimiz Christian’ın ailesiyle birlikte.”

Neler yaşanmıştı?

Eriksen’in yerde kalmasıyla birlikte hakem Anthony Taylor hemen oyunu durdurdu ve sağlık görevlilerini sahaya çağırdı.

Danimarkalı oyuncular tedavi sırasında görüntü alınmaması için Eriksen’in etrafında bir çember oluşturdu.

Eriksen’in hastaneye naklinin ardından durumunun stabil olduğu açıklandı.

İlk etapta maçı erteleyen UEFA, olumlu haberlerin ardından oyuncuların da onayını alarak maçı devam ettirdi.

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