Simon Kjaer'den Christian Eriksen'e kritik ilk müdahale

Danimarka'nın kaptanı sahada bilincini kaybeden takım arkadaşının dilini yutmasını önledi.

Danimarka'nın orta sahadaki yıldızı Christian Eriksen'in takımının Euro 2020'deki ilk maçında Finlandiya karşısında yaşadığı sağlık problemi turnuvanın gündemine otururken tecrübeli oyuncunun hayatını kurtaran isimlerden biri de Danimarka'nın kaptanı Simon Kjaer oldu.

Tecrübeli oyuncunun soğukkanlılığı dikkat çekti.

Sağlık görevlilerinin zaman kaybetmeden yaptığı müdahale sonrasında hayata dönen Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan isim olan Kjaer, takım arkadaşının dilini yutmasının önüne geçti ve nefes almaya devam etmesini sağladı. Ardından da Eriksen'i sağlık protokollerine uygun bir açıya getiren Kjaer, doktorlar gelene kadar doğru yolu izledi.

Eriksen'in kız arkadaşını sakinleştirdi

Tedaviyi profesyonellere bıraktıktan sonra yaşananları yakından takip eden Kjaer, takım arkadaşlarını da Eriksen'in yanına toplarken, bu durumun kameralara yansımasının önüne geçti.

Kjaer böylece takım arkadaşının ve ailesinin hayatlarının sonuna dek karşılaşabileceği olumsuz görüntülere engel olmayı da başardı.

Eriksen için yaptıkları bununla da sınırlı kalmayan Kjaer, takım arkadaşının kız arkadaşı Sabrina Kvist Jensen'i sakinleştirmeyi de ihmal etmedi. Korku dolu anlar yaşayan ve gözyaşlarına engel olamayan Jensen'i teselli eden Kjaer, soğukkanlılığını bir kez daha yansıttı ve tribünden aşağıya inen Jensen'e sarılarak sakinleştirdi.

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