Danimarka'nın yıldızı Finlandiya karşısında ilk yarının son bölümünde yere yığıldı ve yaşam savaşı verdi.

Euro 2020'de B Grubu'nun açılış maçı olan Danimarka-Finlandiya karşılaşmasının ilk yarısı talihsiz bir duruma sahne oldu.

Danimarka'nın kariyerini Inter'de sürdüren yıldızı Christian Eriksen karşılaşmanın 44. dakikasında fenalık geçirdi ve yaşam savaşı verdi. Sahaya giren sağlık görevlileri Eriksen'e kalp anında müdahale yaparken, büyük panik yaşandı. Yaşanan bu durumun ardından ilk yarı sona ererken, sağlık görevlileri tarafından kenara alınan Eriksen'e yapılan müdahale devam ediyor.

Hem iki takım oyuncularının hem de maçı tribünde ve ekran başında takip eden isimlerin büyük bir endişeye kapıldığı olay sonrasında Eriksen'e kalp masajı yapıldı. Yaşanan bu durumun ardından karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

Sol kanatta taç çizgisine yakın bir pozisyonda top almak için hareketlenirken yerde kalan oyuncu, Danimarka'nın en önemli isimleri arasında yer alıyordu.

Tedaviye olumlu cevap verdi

Eriksen'in oyun alanının kenarına alınırken bilincinin açık olduğu görülürken, bu durum tüm futbolseverlere derin bir nefes aldırdı. TRT 1'in ilk yarının ardından yaptığı programa katılan uzman kardiyolog Halil Akın da bu gibi durumlarda ilk üç dakikanın oldukça önemli olduğuna dikkat çekti:

"Görüntülerde gözlerinde anlamsız bir bakış var. Bu da şuur kaybı olduğunu ve ritm bozukluğu yaşadığını gösteriyor. Bunun nedenini kestirmek ise çok zor. Kalbin durduktan sonra müdahaleyle geri dönmesi olası.

"Kısa süre içinde tedaviye başlandı, umarım bu tedavi iyi sonuç vermiştir. Bizim için kritik değer üç dakika. Oyuncuya üç dakikadan kısa süre içinde müdahale edilmesi olumlu. Büyük ihtimalle ritm bozukluğu kısa sürdü ve hızlı müdahale sonucunda kalp ritmi normale döndü.

"Erken müdahale Eriksen'in hayatını kurtarmış oldu."

Öte yandan Danimarka Futbol Federasyonu hastaneye kaldırılan oyuncunun uyanık olduğunu açıkladı.

Christian Eriksen er vågen og er til yderligere undersøgelser på Rigshospitalet.



Kampen er midlertidigt udsat. Ny melding kommer kl. 19.45. — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 12, 2021

Inter'de şampiyon olmuştu

Kariyeri boyunca Ajax, Tottenham ve Inter formaları giyen Eriksen, geride bıraktığımız sezonda Serie A'da Inter ile şampiyonluk yaşamıştı. Ligde 26 maçta şans bulan Eriksen attığı üç golle şampiyonluğa katkı verirken, Avrupa Futbol Şampiyonası'na damga vurması beklenen oyunculardan biri olarak gösteriliyordu.

Inter'e 2020'de 20 milyon euro karşılığında transfer olan Eriksen, Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi2nde final oynadığı 2018-2019 sezonunda kariyerinin en iyi dönemini geçirmiş ve forma giydiği 54 maçta 12 gol ve 15 asistle oynayarak İngiliz ekibinin tarihi başarısında başrollerden birini oynamıştı.

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