Tottenham Başkanı Daniel Levy'den Harry Kane'e mesaj

Levy, transfer döneminin açılmasıyla birlikte Harry Kane hakkında çıkan spekülasyonları ele aldı.

Harry Kane'in yaz transfer döneminde Tottenham'dan ayrılacağı kesin gibi. Fakat adresinin neresi olacağı henüz belli değil ve bu konu hakkında birçok söylenti mevcut.

Tottenham Başkanı Daniel Levy ise golcü oyuncuyu, kulüp için en iyisini yapması konusunda uyardı.

Kane, 2020-21'de bir kupasız sezonu daha tamamladı ve Spurs'teki 12 yıllık kariyerini sona erdirme kararı aldı. 27 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki birkaç yıl içinde CV'sine kupa eklemek için motive olduğunu kabul ediyor.

Levy, Kane'in hayal kırıklıklarını anlıyor ancak gelecek Sportif Direktör Fabio Paratici ile birlikte oyuncunun geleceği hakkında son sözü söyleyeceklerini vurguluyor.

Ne söylendi?

Levy, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada Kane ile ilgili şunları söyledi:

"Hiçbir zaman belirli bir oyuncu hakkında halka açık konuşmayacağım

"Tek söyleyeceğim, kazanamadığı için yaşadığı hayal kırıklıkları benim, tüm taraftarlar ve oyuncular tarafından paylaşılıyor. Hepimiz kazanmak istiyoruz.

"Fabio Paratici geldiğinde ilgilenmesi gereken konulardan biri de hangi oyuncuların tutulacağı, hangilerinin başka kulüpler aramasının isteneceği.

"Orada bir pazar var. Bizim ve diğer kulüplerin istediklerini elde etmek her zaman mümkün olmuyor. Kulüp için doğru olanı yapacağız."

Kane'in ikilemi

Spurs'ün 2008 Carabao Kupası'ndan bu yana hiçbir yarışmada başarı tatmadığı gerçeği göz önüne alındığında, Kane'in kupa kazanma hırsını yerine getirmek için bir transfer yapmak istemesi anlaşılabilir.

Manchester City, Manchester United ve Real Madrid'in geçen sezon 49 maçta 33 gol atan Kane için tekliflerini sunduğu biliniyor.

Kane, şu anda Alan Shearer'ın tüm zamanların en golcü oyuncu rekorunun sadece 94 gol gerisinde. İngiliz santrfor, Premier Lig'de kalmayı tercih edeceğini ve Manchester devlerinden herhangi biri için bu rekoru geçebileceğini belirtti.

Bununla birlikte, en büyük kulüplerde oynamanın getirdiği ek beklenti ağırlığı ile Kane'in ne kadar iyi performans göstereceğini göreceğiz. Yani Tottenham onu takımda kalmaya ve bir kulüp efsanesi olarak yerini mühürlemeye ikna etmeyi başarabilir.

Spurs yeni transferler getirmeye çalışacak mı?

Tottenham'ın yaz pazarında yoğun bir şekilde kadro değişimi yapacağı, Paratici'nin transferleri denetleyeceği ve eski Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca'nın kulübün yeni daimi menajeri olarak Jose Mourinho'nun yerini alacağı öne sürüldü.

Levy, takıma yatırım yapmaya hazır olduğunu doğruladı, ancak kulüp, koronavirüs pandemisinin ortasında karşı karşıya kaldığı finansal sorunlar nedeniyle herhangi bir büyük harcama yapmayacak.

Spurs Başkanı, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Bulunduğumuz yerde gerçekçi olmalıyız. Hâlâ bir pandemi içindeyiz, bu pandeminin sonuçları bizim için, muhtemelen Premier Lig'deki diğer kulüplerden daha ağır oldu.

"200 milyon sterlinin üzerinde gelir kaybı yaşadık. Geliri geri alamayız.

"Yeni stadımızın zamanlaması bundan daha kötü olamazdı. Avrupa'nın en pahalı stadına sahibiz, Avrupa'daki herhangi bir kulübün en yüksek borcuna sahibiz.

"Bizim görevimiz kazanmak istesek de kulübü korumak. Harcayacağız ama biz kendi kendine yeten bir kulübüz, mantıklı olmalıyız.

"Bazen taraftarlar harcama yapmamız gerektiğini düşünüyor ama menajerin, bir oyuncu için para harcamak istemediği durumlar oldu. Kadroya yatırım yapacağız."

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