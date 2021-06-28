PSV'den Galatasaray'ı sevindiren haber: Dumfries ve Malen ayrılıyor

PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt, Denzel Dumfries ve Donyell Malen'in takımdan ayrılacaklarını söyledi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda mücadele edecek olan Galatasaray, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşti.

Geçtiğimiz sezonu Eredivisie'de ikinci sırada tamamlayan PSV iki büyük yıldızını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Roger Schmidt neler söyledi?

PSV Teknik Direktörü Schmidt, Donyell Malen ve Denzel Dumfries'in büyük ihtimalle transfer olacaklarını açıkladı.

"Dumfries ve Malen'i Hollanda Milli Takımı'nda oynarken görünce mutlu oluyorum. Denzel de Malen de çok iyi performans sergilediler.

"PSV'de işler böyle ilerliyor. Her yıl en iyi 1-2 futbolcunuzu kaybedebiliyorsunuz. Donyell ve Denzel'in bu yaz takımdan ayrılmasını bekliyorum. Aslında geçen sezon ayrılacakları ama takımda kaldılar. Bu yıl da kalırlarsa çok mutlu olurum.

"Ben planlarımız Malen ve Dumfries ayrılacakmış gibi yapıyorum."

Dumfries ve Malen geçen sezon ne yaptı?

Denzel Dumfries geçen sezon Eredivisie'de 30 maça çıkarken bu karşılaşmalarda iki gol ve altı asist yaptı. Başarılı oyuncu tüm kulvarlarda ise, 41 maçta dört gol atarken dokuz kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Donyell Malen ise, geçen sezon Eredisivie'de 32 maçta 19 gol ve sekiz asistle oynadı. Yıldız oyuncu tüm kulvarlarda ise, 45 maçta, 27 gol ve 10 asist yapma başarısı gösterdi.