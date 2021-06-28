Taylan Antalyalı tişörtü nedeniyle homofobik saldırıların hedefinde kaldı, ama yalnız bırakılmadı

Taylan Antalyalı, Onur Yürüyüşü'nü simgeleyen tişörtü nedeniyle bir televizyon programında homofobik ayrımcılığa maruz kaldı.

Galatasaray'ın milli yıldızı Taylan Antalyalı, üzerinde "Powered by pride" (Gururla destekliyorum) yazan ve gökkuşağı renkleriden oluşan tişörtü nedeniyle sosyal medya ve bazı futbol yorumcuları tarafından homofobik tepkilerin hedefine yerleşti.

Euro 2020'de Türkiye ile birlikte turnuva müdacelesi veren Antalyalı, milli takımın gruplardan çıkamamasının ardından kulübüne geri döndü.

Avrupa Şampiyonası'nda süre alamayan 26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Galatasaray formasıyla ligde 34 karşılaşmada görev aldı.

Galatasaraylı milli futbolcu, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafında üzerindeki tişört nedeniyle TV 100'de yayınlanan VAR Odası programında ayrımcılığa maruz kaldı.

Taylan Antalyalı hakkında ne söylendi?

Programın yorumcularından Emre Bol, milli futbolcu hakkında şu sözleri söyledi:

"Herkes yaşadığı ülkenin ahlakına saygı duyacak."

"Bu tişörtü Erzurum'da giysin de görelim"

Bir diğer yorumcu Turgay Demir ise Antalyalı'nın milli takıma alınmaması gerektiğini belirterek, "Bunun övülecek neyi var, bunu fikir özgürlüğü olarak nasıl savunursun?" ifadelerini kullandı.

Programın diğer katılımcılarından Bışar Özbey ise Turgay Demir ve Emre Bol'un Taylan hakkında homofobik ifadelerine tepki gösterdi.

Taylan Antalyalı’nın t-shirtnün üstünde yazanı okuduğunda anlayamayanların, Taylan’ın verdiği mesajı ANLAMALARINI BEKLEMİYORUM !! #( Tv100 ) #varodasıbiz pic.twitter.com/Yt9JB6Nqi9 — Bışar Özbey (@bisarozbey) June 27, 2021

Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya destek

GS TV'de Günaydın Galatasaray Ailesi programını sunan Serbay Şenkal homofobik tepkilerin ardından 26 yaşındaki oyuncuya destek verdi:

"Bir Galatasaray taraftarı olarak onunla gurur duyuyorum cesaretinden dolayı.

İnsanları ötekileştirmediğinden, kutuplaştırmadığından, ırkçılık, faşizanlık, partizanlık yapmadığından dolayı Taylan Antalyalı kardeşimi tebrik ediyorum.

Bunu yapanların amacı çok belli, toplumu kutuplaştırmak, ayrıştırmak insanları birbirinden uzaklaştırmak, faşistlik ve ırkçılık yapmak.

Niyet okuyamam ama bunlar ekranlardan milyonlara hitap ederek bu şekilde yaklaşımda bulunarak insanlık suçu işliyorlar. Bunların yargılanması, ıslah evlerine atılması lazım. Medeni toplumlarda böyle olur."

Umut Nayir'den Taylan Antalyalı'ya destek

Bonservisi Beşiktaş'ta bulunan ancak Hajduk Split forması giyen Umut Nayir da sosyal medya üzerinden meslektaşına destek verdi.

Antalyalı için sarf edilen "Milli takıma alınmamalı" sözlerine gönderme yapan Nayir, "Ben zaten Milli takım kadrosuna çağrılmamıştım." diyerek milli oyuncunun fotoğrafını paylaştı.

Umut Nayir'den Taylan Antalyalı'ya destek 💪https://t.co/lDbbvMiTGE — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 28, 2021

Puma ile Out Foundation işbirliği

Taylan Antalyalı'nın giydiği söz konusu tişört ise spor giyim markası Puma'nın LGBTİ+ bireyleri destekleyen vakıf Out Foundation ile işbirliğine giderek hazırladığı koleksiyonun bir parçası.

Galatasaray'ın oyun aklı Taylan Antalyalı. 🌈💪https://t.co/M1tYRLFhDs — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 28, 2021

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