Cristiano Ronaldo'nun transferine efsane isim el attı! Eve dönüş çok yakın

Juventus'tan ayrılma kararı alan Cristiano Ronaldo Premier Lig'e dönüş için gün sayarken, Portekizli'nin kıramayacağı bir isim devreye girdi.

Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılarak, PSG'ye transferi Avrupa futbolunda domino taşı etkisi yaratırken, Cristiano Ronaldo da bu yaz takım değiştirmeye çok yaklaştı. Juventus'tan ayrılma kararı alan ve 24 saat içinde önce Manchester City'ye çok yakın olduğu öne sürülen Portekizli yıldız, sonrasında ise Manchester United kadrosuna yaklaştı.

United have submitted a contract offer to Cristiano Ronaldo after he spoke to Sir Alex Ferguson this morning. #mufc — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) August 27, 2021

Harry Kane'in Tottenham'da kalacağını açıklamasının ardından Ronaldo transferine yönelen Manchester City, 36 yaşındaki yıldızın da Premier Lig'e dönmek için hevesli olmasıyla bu transfer için girişimlere başlarken, Manchester Evening News'ten Samuel Luckhurst'un haberine göre sabah saatlerinde Ronaldo'nun United'daki teknik direktörü, efsane isim Sir Alex Ferguson girdi.

Ferguson telefonla bitirdi

Eski oyuncusu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren 79 yaşındaki efsane teknik direktör Ronaldo'yu yeniden Old Trafford'da oynama konusunda ikna etti. Manchester United'ın bir dönem Ronaldo ile aynı takımda top koşturan teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer de Ronaldo'nun tarihin en iyisi olduğunu belirtirken, bu transfere yeşil ışık yaktı.

Sabah saatlerinde Juventus'taki takım arkadaşlarına veda ederek tesislerden ayrılan Ronaldo'nun bu gelişmelerin ardından kısa bir süre sonra yeniden Manchester United forması giymesi bekleniyor. Manchester City'den bu transfer için yaklaşık 28 milyon euro talep eden Juventus'un, United'dan talep edeceği ücret ise henüz netleşmedi.

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