Fenerbahçe, Olympiakos, E. Frankfurt ve Antwerp ile önceki maçlarında ne yaptı?

UEFA Avrupa Ligi'ne D Grubu'nda devam eden Fenerbahçe grubundaki rakipleriyle daha önce oynadığı maçlarda ne yaptı?

UEFA Avrupa Ligi yolunda Helsinki'yi eleyen Fenerbahçe turnuvaya gruplardan devam ediyor.

Bugün İstanbul'da gerçekleştirilecen kura çekimin ardından sarı-lacivertliler, D Grubu'nda yer aldı.

Kanarya'nın rakipleri Yunan ekibi Olympiakos, Alman ekibi E. Frankfurt ve Belçika ekibi Antwerp oldu.

Peki Fenerbahçe daha önce Avrupa arenasında rakipleriyle ne yaptı?

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt ile oynadığı maçlarda ne yaptı?

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Eintracht Frankfurt ile bir kez eşleşti.

2006/07 sezonu UEFA Kupası karşılaşmasında rakibini konuk eden sarı-lacivertliler sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

1 - Avrupa kupalarında Eintracht Frankfurt ile bir kez eşleşen Fenerbahçe (2006/07 UEFA Kupası), rakibini konuk ettiği karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Hatıra. — OptaCan (@OptaCan) August 27, 2021

Fenerbahçe, Yunan ekipleri ile oynadığı maçlarda ne yaptı?

Yunan ekibi Olympiakos'un rakibi olan Fenerbahçe daha önce Yunan ekipleriyle 6 Avrupa Kupası maçı oynadı.

İki maçtan beraberlik sonucu alan sarı-lacivertliler, bu maçların son ikisinden galibiyet ile ayrıldı.

2015 yılında Avrupa Ligi'nde Atromitos ile karşılaşan Fenerbahçe ilk maçı 1-0, İstanbul'daki ikinci maçı ise 3-0 kazanmıştı.

2 - Yunanistan takımlarına rakip olduğu altı Avrupa kupası maçının ikisini kazanan Fenerbahçe (2B 2M), iki galibiyetini de son iki karşılaşmada aldı (vs Atromitos). Komşu. — OptaCan (@OptaCan) August 27, 2021

Fenerbahçe, Belçika ekipleri ile oynadığı maçlarda ne yaptı?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki rakibi Antwerp ile ilk kez eşleşti.

Ancak Kanarya daha önce rakip olduğu Belçika takımlarına sözünü geçirdi.

Belçika ekipleriyle daha önce dört maç oynayan sarı-lacivertliler, üç maçtan galip ayrılırken bir de beraberlik aldı.

3 - Avrupa kupalarında Antwerp ile ilk kez eşleşen Fenerbahçe, Belçika takımlarına rakip olduğu son dört maçı da kaybetmedi ve bu karşılaşmaların üçünden galip ayrıldı (vs Anderlecht). Favori. — OptaCan (@OptaCan) August 27, 2021

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