Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'in en kuvvetli şampiyonluk adaylarından biri. Fakat düzeltilmesi gereken şeyler var.

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un teknik direktörü olduğunda bordo-mavili takım bölük pörçük, oyun organizasyonu oturmamış bir takımdı.

Avcı, geçtiğimiz sezon göreve başladığında ilk olarak takım savunmasına ağırlık verdi. Bunda haklıydı zira Trabzonspor, çok kolay gol yiyen bir takım görüntüsündeydi.

Geçtiğimiz sezonu 71 puanla dördüncü sırada tamamlayan Abdullah Avcı'nın ekibi, gayet kabul edilebilir bir final yaptı.

Yeni sezonda bir şeyler değişmeliydi. Çünkü Trabzonspor iyi bir puan ortalaması yakalamış olmasına rağmen şehir, aşırı kontrollü futboldan çok haz almıyordu. Birçok futbolsever gibi.

Avcı, oyunun değişeceğini, yeni sezonda daha hücumcu bir Trabzonspor olacağını, yaptığı açıklamalarda vurguluyordu.

Nitekim kadroya Gervinho, Marek Hamsik, Bruno Peres gibi üst düzey ayaklar katılınca bu ofansif oyun, daha hazırlık maçlarında bile kendini gösterdi.

Sezonu Malatya'da 5-1'lik galibiyetle açan Trabzonspor, ne kadar etiki bir hücum hattına sahip olduğunu henüz ligin ilk haftasında kanıtladı.

Bakasetas, Hamsik, Nwakaeme, Gervinho gibi bir hücum hattı ile başa çıkmak elbette kolay değil. Bunun çok zor olduğunu ikinci haftada Sivasspor da gördü ve deneyimledi.

Fakat bir yandan da Trabzonspor'un geçtiğimiz sezona göre çok daha kolay pozisyon verdiği ortaya çıktı.

Roma'ya karşı işler neden çok yolunda gitmedi?

Trabzonspor'un Roma'ya elenmesinin en büyük sebeplerinden biri tabii ki Süper Lig takımları ile Avrupa takımları arasındaki fizik gücü farkı. Türkiye'deki idmanların seviyesinin yeterli olmadığı her zaman söylenir ve bu, su götürmez bir gerçek.

Bir diğer neden ise, futbolda önemli bir parametre olan birlikte oynama alışkanlığı. Roma'nın perşembe geceki ilk 11'i kaleci Rui Patricio, sol bek Vina ve santrfor Tammy Abraham hariç, geçen sezon kadroda olan oyunculardan oluşuyordu.

Trabzonspor'da ise yedi oyuncu kadroya yeni katıldı ve bu rakam, takımın çoğunluğunu ifade ediyor.

Bunun yanında, kadro kalitesi konusunda Roma'nın önde olduğunu söylemek herhalde mantıksız olmaz.

Olağan mı yoksa sürpriz mi?

Trabzonspor, Roma'dan iki maçta beş gol yedi ve bu durum, geçtiğimiz sezonki takımı hatırladığımızda oldukça şaşırtıcı.

Fakat bordo-mavililerin Berat, Bakasetas, Hamsik'ten oluşan merkez orta sahasını, Nwakaeme ve Gervinho gibi defansif katkısı çok fazla olmayan kenar hücumcularını düşündüğümüzde aslında bu yenilen goller sürpriz değil.

Artık geçtiğimiz sezonki Trabzonspor yok. Süper Lig'de gerçekten zirveye oynayabilecek bir takım olduğu da bir gerçek.

Fakat Jose Mourinho, hücum yönü çok güçlü olan Trabzonspor'un, Süper Lig şampiyonluğu için en azından orta sahasını biraz daha sertleştirmesi gerektiğini açıkça ortaya koydu.

Kim bilir, belki de Abdullah Avcı'nın Siopis hamlesi belki de bunun bir habercisidir.