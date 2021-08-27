Allegri: Ronaldo Juventus'tan ayrılmak istiyor

Teknik direktör Massimiliano Allegri, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılmak istediğini doğruladı.

The Athletic'te yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo'nun temsilcileri, oyuncunun Manchester City'ye olası transferi konusunda İngiliz kulübü yetkilileriyle görüştü.

Juventus teknik direktörü Allegri, Ronaldo'nun kendisine artık Juventus'ta forma giymek istemediğini ilettiğini söyledi. Bu nedenle Cumartesi günü Empoli'ye karşı oynanacak maçta Portekizli forveti kadroya almayacağını da ifade etti.

Ona teşekkür etmeli ve yolumuza devam etmeliyiz

“İşler değişir, bu bir hayat kanunu... Juventus ayakta ki bu en önemli şey... Cristiano katkısını verdi, şimdi gidiyor ve hayat devam edecek. Cristiano'ya, gençler arasında bir örnek olarak yaptıklarından dolayı teşekkür edilmelidir. Ama dediğim gibi, biz de yolumuza devam etmeliyiz."

Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'in Perşembe sabahı Juventus ile bir araya geldiği ve o toplantıda Ronaldo'nun geleceğinin tartışıldığı öğrenildi. Ancak henüz bir transfer hamlesi olarak Ronaldo veya Juventus ile bir anlaşma yapılmış değil.

Allegri, ABD'li orta saha oyuncusu Weston McKennie'nin geleceğiyle ilgili olarak da, mevcut spekülasyonların ortasında oyuncunun kulüpte kalma arzusunu da doğruladı. İtalyan teknik adam genç orta saha oyuncusunun takımda kalmasını istiyor. "McKennie ayrılmamalı, O gol atma olasılığı yüksek hücumcu bir orta saha."