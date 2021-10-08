Cristiano Ronaldo'nun 'diyet' efsanesi bozuldu: Abur cubur yiyor

Beslenmesine çok dikkat etmesi ve 'şeker' tüketmemesi ile tanınan Portekizli yıldızın bilinmeyen yönleri gün yüzüne çıktı.

Cristiano Ronaldo katı beslenme kuralları ile tanınıyor fakat Portekiz'den eski takım arkadaşı Jose Fonte onu ele verdi.

Şubat ayında 37 yaşına girecek olan yıldızın fizik kondisyonu hala üst seviyelerde ve bu yaz Juventus'tan Premier Lig'in yolunu tuttu.

Ronaldo'nun yaptığı diyet ile Manchester United'daki takım arkadaşlarını iyi yönde etkilediği konuşulurken Jose Fonte kapalı kutuyu açtı.

Jose Fonte ne söyledi?

TalkSport'a konuşan Jose Fonte, 'Cristiano Ronaldo diyeti' tabularını yıktı.

Ronaldo hakkında belki de pek kimsenin bilmediği şey haftada bir gün "abur cubur günü" yapıyor olması.

Portekizli yıldız haftanın bir günü kalorilerden bağımsız olarak herhangi bir şeyi yemekte özgür.

Eski takım arkadaşının o gün kendini hiçbir şeyden mahrum bırakmadığını söyleyen Jose Fonte, "Onu her şeyden biraz yerken gördüm" diye itiraf ediyor.

Ancak Fonte'nin açıklamaları Ronaldo'nun evinde 'abur cubur yasağı' olduğuna dair efsaneyle çelişiyor.

Öte yandan şu anda Lille forması giyen oyuncu, milli takımda Ronaldo'nun ne yediğine çok dikkat ettiklerini söylüyor:

"Ne yediğine her zaman dikkat ediyoruz. Onun en iyisi olduğunu biliyoruz ve Cristiano'nun yaptıklarını taklit etmek istiyoruz.

Genel olarak takımda kinoa ve sağlıklı şeyler tüketiyor. Bol yumurta, tatlı patates ve brokoli. Aşağı yukarı bu besinler var."

Ronaldo arkadaşlarını şaşırttı

Manchester United'ın yedek kalecisi Lee Grant, Ronaldo'nun menüsü hakkında geçtiğimiz günlerde Grant talkSPORT'a şunları söylemişti:

"Otelde cuma gecesiydi. Cuma gecesi genelde yemeği bitirdikten sonra bazı kaçamaklar olur. Biraz elmalı muhallebi, biraz kek ve krema gibi.

“Şimdi size söylüyorum, tek bir oyuncu elmalı muhallebiye ve keke dokunmadı. Çünkü herkes oturdu ve çocuklardan biri bana 'Cristiano'nun tabağında ne var?' dedi.

"Bu yüzden Ronaldo'nun sahip olduklarına tüyler ürpertici bir bakış atıyorduk. Hayal edebileceğiniz en temiz, en sağlıklı tabak. Tek bir oyuncunun ayağa kalkıp ortaya konan o abur cuburları yemeye cesaret edememesi beni çok şaşırttı."

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