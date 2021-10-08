Gianluigi Donnarumma hakkında Mino Raiola: "İğreniyorum!"

Bu yaz Milano'dan Paris Saint-Germain'in yolunu tutan genç kalecinin menajeri, Milan'dan hesap soruyor.

Gianluigi Donnarumma'nın menajeri Mino Raiola, İtalyan kalecinin Milano'da hedef alınmasına oldukça öfkeli.

22 yaşındaki eldiven, UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları maç için San Siro'ya döndü.

Milan ile olan kontratını yenilemeyen ve yaz transfer döneminde kulübüne bonservis bedeli kazandırmadan PSG'ye transfer olan İtalyan kaleci, Milano'da tepki ve sitem dolu bir pankartla karşılandı.

Striscione contro #Donnarumma da parte della Curva Sud del Milan @MilanNewsit pic.twitter.com/UyXZbox5Cu — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) October 5, 2021

Genç kalecinin menajeri Mino Raiola, bu pankartın "rezil" bir hareket olduğunu söylüyor.

Mino Raiola, Gianluigi Donnarumma hakkında ne söyledi?

Corriere dello Sport'a konuşan Mino Raiola, Gianluigi Donnarumma'nın Milan taraftarları tarafından hedef alınmasına ve milli maçta ıslıklanmasına oldukça öfkeli:

"Gigio'yu ıslıklamalarından iğreniyorum. Milano'daki bir köprüde o rezil pankartın görünmesinden sonra Milan'ın resmi olarak neden müdahale etmediğini merak ediyorum."

"Tehditler neden? Birini mi öldürdü? Milan bilmiyordu ya da onu elinde tutabilirdi, ne fark eder?

Bir baba olarak oğlunuza Milano'da kalmayı mı yoksa Paris Saint-Germain'e gitmeyi mi tavsiye ederdiniz?"

"Statta yaşananlar çok üzücü ve utanç verici. Taraftarların bir kısmının, günahı sadece özgür seçim hakkını kullanmaktan başka bir şey yapmamış bir çocuktan çıkarması utanç verici. Onu ıslıklamak için başka bir sebepleri yok."

"Gigio, milli takıma her zaman her şeyini vermiş, Avrupa Şampiyonası zaferine katkıda bulunmuş biri. Turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi ve kulübün en karanlık, zor anlarında oradaydı."

İtalya ile Donnarumma'yı ne bekliyor?

İtalya, UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncülük maçı için 10 Ekim'de Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası elemeleri kapsamında ise 12 Kasım'da İsviçre ve 15 Kasım'da Kuzey İrlanda ile randevulaşacaklar.

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