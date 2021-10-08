Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında yeni gelişmeler yaşandı

Portekizli yıldız, 2009 yılında Kathryn Mayorga'ya cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı.

ABD'li bir yargıç, Manchester United'ın forveti Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasının düşürülmesini tavsiye etti.

36 yaşındaki Portekizli, 2009 yılında Las Vegas'ta bir otelde Kathryn Mayorga'ya cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı.

Ancak Nevada'daki sulh hakimi, Kathryn Mayorga'nın iddialarına karşı Ronaldo ve avukatlarının yanında yer aldı.

Ne söylendi?

Sulh hakimi Daniel Albregts, Kathryn Mayorga'nın avukatı Leslie Mark Stovall'ı, davayı çalıntı belgelere dayandırmakla suçladı.

Ronaldo hakkındaki tecavüz iddiasının makul bir şüphenin ötesine geçemeyeceği bu nedenle hiçbir suçlama yapılamayacağı ifade edildi.

Albregts, ABD Bölge Yargıcı Jennifer Dorsey'e tavsiyesinde şunları yazdı: "Ronaldo'nun davayı sonlandırma yaptırımları için önergesinin kabul edilmesi tavsiye edilir. Ayrıca Mayorga'nın davasının reddedilmesi tavsiye edilir."

"Leslie Mark Stovall, müvekkilinin ve mesleğinin zararına kötü niyetle hareket etti."

Ronaldo'nun avukat ekibinden yanıt

Albregts ayrıca, mahkemenin Ronaldo'nun suç işlediğine dair hiçbir kanıt bulamadığına dikkat çekti.

Ronaldo'nun avukatı Peter Christiansen, Albregts tarafından yapılan tavsiyeye yanıt olarak şunları söyledi: "Mahkemenin bu konuyu ayrıntılı olarak incelemesinden ve yasayı gerçeklere adil bir şekilde uygulayarak Bay Ronaldo aleyhindeki hukuk davasının düşürülmesini önerme konusundaki istekliliğinden memnunuz."

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