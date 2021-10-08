Felipe Melo, Libertadores Kupası finaline giderse gözaltına alınacak!

Palmeiras kaptanı dört gözle beklediği Libertadores Kupası finalini kaçırabilir.

Felipe Melo'nun Palmeiras ile Flamengo arasında oynanacak finalde gözaltına alınabileceği iddia edildi.

Bu yıl Libertadores Kupası finalinde iki Brezilya ekibi Palmeiras ile Flamengo kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya ise Uruguay ev sahipliği yapacak.

Finale yükselmelerinin ardından ESPN yayınına katılarak duygularını paylaşan Palmeiras kaptanı Felip Melo çok çalıştıklarını ve finali dört gözle beklediğini söylemişti.

Ancak Brezilyalı yıldız hayatının ikileminde çünkü maça giderse tutuklanabilir.

Felipe Melo neden gözaltına alınacak?

Record gazetesinin Brezilya basınına dayandırdığı habere göre; Felipe Melo, Uruguay'daki finale giderse maçı kaçırabilir.

38 yaşındaki oyuncunun 2017'de yaşanan olaylar nedeniyle Uruguay'da gözaltına alınması bekleniyor.

2017'de Palmeiras ile Penarol arasında oynanan maçta saha olayları yaşanmıştı. Karşılaşmada Palmeiras ile Penarol oyuncuları birbirine girmişti.

Felipe Melo da bu karşılaşmada rakip takım oyuncusunu yumrukladı. Olayın ardından birçok isim gözaltına alınırken Felipe Melo maçtan sonra kafileyle ülkeyi terk etti.

Uruguay'da devam eden dava kapsamında, Felipe Melo'nun gözaltına alınacağı konuşuluyor. Brezilyalı futbolcunun böyle bir durumda finali kaçırma olasılığı var.

Libertadores Kupası finali ne zaman?

Palmeiras ile Flamengo'nun kozlarını paylaşacağı final ise 27 Kasım'da oynanacak.

İki ekip arasında son olarak 12 Eylül'de oynanan maçı Flamengo, 3-1 kazanmıştı.

Daha fazlası