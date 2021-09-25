Norveçli menajer, Portekizli yıldızın 40'lı yaşlara kadar sahada kalabileceğine inanıyor.

Cristiano Ronaldo, Manchester United'daki ikinci dönemine harika başladı ve ilk üç maçında dört gol atmayı başardı.

United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer de bu durumdan bir hayli memnun ve Ronaldo'nun 40'lı yaşlarına kadar en üst seviyede oynayabileceğine ve bu performansı sergileyeceğine inanıyor.

Ronaldo, şubat ayında 37 yaşına girecek olsa da Solskjaer, Portekizli yıldızın fiziksel olarak çok iyi durumda olduğunu ve birkaç yıl daha devam edebileceğini vurguladı.

Ne söylendi?

Solskjaer, gazetecilere verdiği demeçte Ronaldo ile ilgili şunları söyledi:

“40 yaşında olduğunda hâlâ oynuyor olursa hiç şaşırmam.

“Kendine bakma şekli, anahtar bu. Hepsinin anahtarı bu ve tabii ki bazı genler. Orada bazı genler olmalı! Bu seviyeye gelmek için tüm enerjisini ve çabasını harcadı.

“İlk olarak, kendi fiziksel durumu için aldığı her övgüyü hak ediyor, ama daha da etkileyici olanı, sahip olduklarına rağmen hâlâ her zamanki gibi aç olması.

"Arzusu hâlâ yerinde ve bu içinden gelen bir istek. Bacakları, hatta kafası ‘hayır’ diyene kadar devam edecek."

United için sırada ne var?

Manchester United, Premier Lig’de bugün Aston Villa’yı ağırlayacak. Grubun ilk maçında Young Boys’a 2-1 mağlup olan Premier Lig ekibi, hafta içi ise Villarreal’i konuk edecek.

Daha fazlası için:

Pjanic, Ajax maçında oynayacak mı?

Barcelona'da radikal değişim yolda

Pep Guardiola'dan Romelu Lukaku itirafı